Der Wuppertaler SV empfängt am Samstag den FC Gütersloh. Das sagt WSV-Trainer Sebastian Tyrala über das Spiel und das Personal.

Sebastian Tyrala peilt seinen ersten Heimsieg als Trainer des Wuppertaler SV an. Am Samstag gastiert der FC Gütersloh im Stadion am Zoo (14 Uhr, RS-Liveticker). Hinter den ersten Erfolg in der Fremde konnte der Ex-Profi am vergangenen Wochenende einen Haken setzen. Mit 1:0 setzte sich der WSV bei den Sportfreunden Lotte durch.

Zwei freie Tage räumte Tyrala seiner Mannschaft zur Belohnung ein. "Danach hat man gemerkt, dass die Jungs doch einen Arschtritt brauchen, einige haben es etwas schleifen lassen. Das ist manchmal normal, aber man muss die Spannung hochhalten", erklärt der 36-Jährige.

Im Training habe er bereits eine Steigerung gesehen. Nun hofft er, "dass wir am Samstag ein sehr gutes Spiel abliefern". Änderungen in der Startelf in seinem dritten Ligaspiel als WSV-Coach möchte Tyrala trotz des Sieges in Lotte nicht ausschließen.

Definitiv nicht mit dabei sein wird Stürmer Pedro Cejas, der schon zuletzt fehlte. Der Argentinier muss eine lange Pause einlegen, da sich eine Zyste an der Bauchspeicheldrüse gebildet hat und operativ entfernt werden muss. Monatelang muss Tyrala wohl auf den Angreifer verzichten, zum Start der Vorbereitung auf die Restserie im neuen Jahr wird Cejas es wohl nicht schaffen.

Dafür ist mit Timo Bornemann ein anderer Offensivspieler fit für Gütersloh. Ein Fragezeichen steht derweil hinter Kapitän Niklas Dams. Der Innenverteidiger hat Probleme mit der Wade. "Sein Ausfall würde auch wegen seiner Erfahrung schon wehtun", sagt Tyrala über den Routinier.

Bei der Überlegung, wer Dams ersetzen könnte, spielen Vincent Gembalies, der noch leicht angeschlagen ist, oder der 19-jährige Kilian Bielitza eine Rolle. "Aber dann hätten wir hinten komplett einen Kinderriegel drin. Mal schauen, wie wir es lösen."

In der Tabelle steht Gütersloh sechs Punkte über dem WSV. Zuletzt kassierte der FCG, bei dem der mit Tyrala befreundete Julian Hesse an der Seitenlinie steht, nach drei Siegen mal wieder eine Niederlage. Geht es nach Wuppertal, soll am Samstag eine weitere folgen. Zweimal gastierten die Ostwestfalen in der Regionalliga-Historie am Zoo. Beide Spiele gewannen die Gastgeber.