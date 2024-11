FC Schalke 04 18:30 1. FC Kaiserslautern 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

In der Regionalliga West will Fortuna Köln am MSV Duisburg dran bleiben - und Schalke 04 Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen halten. Samstag treffen sie aufeinander.

Für die U23 von Schalke 04 und Fortuna Köln gehörten am vergangenen Spieltag der Regionalliga West zu den Verlierern. Die Königsblauen rutschten beim 1:2 gegen Fortuna Düsseldorfs U23 tiefer in die Abstiegszone. Köln verlor derweil zuhause gegen den SC Wiedenbrück und musste tags darauf zusehen, wie Tabellenführer MSV Duisburg weiter enteilte und die Herbstmeisterschaft feierte. An diesem Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) treffen beide Teams aufeinander. Und sie stehen entsprechend unter Druck. Schalke möchte den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze schließlich nicht noch größer werden lassen, während die Fortuna Gefahr bei einem ausbleibenden Erfolg Gefahr läuft, den MSV noch vor Weihnachten aus den Augen zu verlieren. Was beiden Teams am Samstag nicht weiterhilft: Sie müssen schmerzhafte Ausfälle kompensieren. Bei Fortuna Köln ist Trainer Matthias Mink sogar zu mehreren Umstellungen gezwungen. Mit Kapitän Dominik Ernst, Max Fischer und Joshua Eze brechen gleich drei Stammkräfte weg - allesamt aufgrund einer Sperre. Ernst und Fischer sahen gegen Wiedenbrück Gelb-Rot, Eze holte sich die fünfte Gelbe Karte ab. "Wir müssen Kräfte sammeln und die nächsten Auswärtsspiele mit dementsprechenden Ergebnissen gestalten", forderte Trainer Mink anschließend. Bei Schalke sorgt derweil Pierre-Michel Lasogga für Sorgenfalten. Der routinierte Stürmer meldete sich erst Anfang des Monats nach langer Verletzungspause zurück, absolvierte zuletzt die ersten beiden Spiele über 90 Minuten. An diesem Donnerstag verletzte er sich allerdings im Training, musste die Einheit vorzeitig abbrechen. Ein Einsatz am Wochenende ist damit vom Tisch, erklärte Trainer Jakob Fimpel der WAZ. "Das ist ein weiterer Schlag für uns, der tut weh." Wie schwer es 128-fachen Bundesliga-Angreifer erwischt hat, bleibt abzuwarten. Vergangene Woche hatte sich Fimpel noch gefreut: "Mit Pierre haben wir einen Spieler wieder dabei, wo wir einen Zielspieler vorne drin haben, der enorm viel wegarbeitet und Chancen einleitet." Doch nun müssen andere Spieler dabei helfen, den Sechs-Punkte-Rückstand aufs rettende Ufer zu verkürzen.

Zur Startseite