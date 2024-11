Torwart Noel Brieden befindet sich auf Vereinssuche. Nach RevierSport-Informationen hat der 22-Jährige das Interesse von mehreren Regionalligisten geweckt.

Noel Brieden ist ein Torwart, der in seiner Jugendzeit optimal ausgebildet wurde. Der heute 22-Jährige spielte für Schalke 04, Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen. Viel mehr geht nicht im Ruhrpott. Als Seniorenspieler war er zwei Jahre bei der SpVg Schonnebeck aktiv und sammelte dort erste Erfahrungen in der Oberliga.

Zuletzt weilte der Keeper zwei Jahre in den Vereinigten Staaten, mittlerweile lebt und trainiert er wieder in Deutschland. Im September nahm er drei Wochen an einem Probetraining des Regionalliga-Spitzenreiters MSV Duisburg teil.

Brieden machte einen guten Eindruck, aber der MSV entschied sich letztendlich doch gegen die Verpflichtung eines dritten Torhüters. Diese Position hatte für die Duisburger Verantwortlichen nicht die allerhöchste Priorität. Seit seiner Rückkehr aus den USA im Sommer ist der talentierte Torwart deshalb vereinslos. Das könnte sich aber bald ändern.

Denn: Wie RevierSport erfuhr, geht Brieden bereits in seine dritte Woche im Probetraining beim 1. FC Bocholt. Der 22-Jährige nimmt ganz regulär am Trainingsbetrieb teil und stellt sich dort vor. Ob er allerdings einen Vertrag bei den "Schwatten" erhält, ist noch offen. Bocholt hat mit Lucas Fox, Sebastian Patzler und Lennart Brandes drei gute Torhüter unter Vertrag. Deshalb bekommt Brieden voraussichtlich nur ein Arbeitspapier vorgelegt, wenn einer dieser drei Keeper im Winter wechselt oder sich schwer verletzen sollte.

Mehrere Vereine sind an Noel Brieden interessiert

Neben Bocholt hat nach RS-Informationen auch Liga-Konkurrent Türkspor Dortmund die Fühler nach dem früheren Schalke-, BVB- und RWE-Torwart ausgestreckt, dazu sind auch mehrere Vereine aus der Regionalliga Südwest interessiert. Die lukrativste Offerte gibt es aber aus der Nordost-Staffel:

Traditionsklub Rot-Weiß Erfurt würde den gebürtigen Mülheimer bei passenden Konditionen gerne unter Vertrag nehmen. Das wäre natürlich eine große Chance für den 22-Jährigen beim größten Verein aus der Landeshauptstadt von Thüringen. Eine finale Entscheidung über seine Zukunft hat der 1,90-Meter-Mann aber noch nicht getroffen.