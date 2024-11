Comedian Markus Krebs ist leidenschaftlicher Anhänger des MSV Duisburg. Der Witze-Macher glaubt an den Aufstieg.

Markus Krebs ist seit Kindestagen Fan des MSV Duisburg. Er war Hooligan und besitzt jetzt eine Loge in der Schauinsland-Reisen-Arena. Am Samstagabend wurde er in Castrop-Rauxel für sein gesellschaftliches Engagement mit dem Ehren-Award der Solidarfonds-Stiftung NRW in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet.

Engagement zeigte Krebs auch, als er für den MSV zu Beginn des Jahres einen Benefiz-Auftritt absolvierte, bei dem er 75.000 Euro für seine Zebras einspielte. Abgestiegen ist der MSV dennoch.

Nach dem 2:1 beim KFC Uerdingen ist der MSV Duisburg Herbstmeister der Regionalliga West geworden und ist auf dem besten Weg, den angestrebten Wiederaufstieg zu realisieren. "Herzlichen Glückwunsch zur Herbstmeisterschaft auch von mir", sagte Krebs am Rande der Veranstaltung. "Es ist schon beruhigend. Wenn wir das Heimspiel gegen Lotte am Samstag gewinnen, hätten wir neun Punkte Vorsprung vor ihnen. Das wäre schon ein ordentliches Polster. Dann hättest du schon mal einen Konkurrenten auf Abstand."

Dennoch habe die Mannschaft immer noch nicht die Sicherheit, die sie eigentlich haben könnte. "Wir müssen immer erst einen Gegentreffer kriegen, damit wir ins Rollen kommen. Deswegen muss unser Trainer die Jungs auch manchmal noch in den Arsch treten, so dass die zweite Halbzeit dann meistens für uns läuft", meint Krebs.





Es sei schon wichtig, die direkte Rückkehr zu schaffen. "Stell´dir mal vor, Rot-Weiss Essen steigt in die Regionalliga ab. Dann steigst du nicht mehr so einfach auf. Wir müssen dieses Jahr nutzen. Sonst wird es finanziell und sportlich immer schwerer", forderte er.

Er selbst könne wegen Auftritten in diesem Jahr kein Heimspiel mehr besuchen, aber die zurückgekehrte Freude der Duisburger an ihrem MSV bekommt er auch in der Stadt mit. "Es sind mehr Zuschauer im Stadion, als in der 3. Liga. Es ist tatsächlich eine Art Euphorie entstanden in Duisburg. Der MSV wird nicht mehr mitleidig belächelt nach dem Motto: ´Ach, die kriegen das eh nicht hin´. Aber jetzt gehen alle in Duisburg vom Aufstieg aus, das schürt ja auch eine Erwartungshaltung", glaubt Krebs.

Und was denkt er? "Die Mannschaft ist gut, ich glaube, sie ist auch tauglich für den Aufstieg. Du hast zum ersten Mal seit langer Zeit das Gefühl, dass wir eine Mannschaft haben, die sich vom Potenzial her noch weiter entwickeln kann. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir am Ende der Saison in Duisburg etwas zu feiern hätten."

Krebs schaut schon mal einen Schritt weiter: "In der 3. Liga starten viele Aufsteiger, wenn die Mannschaft zusammenbleibt, durch oder erreichen einen guten Platz. Und das hoffe ich für den MSV dann auch."