Rot-Weiß Oberhausen gewann das letzte Heimspiel des Jahres mit 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Düren. Durch den Erfolg sicherte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Gunkel den dritten Tabellenplatz.

Den ersten Treffer der Partie erzielte Tarsis Bonga in der 32. Minute nach einer Flanke von Denis Donkor mit dem Kopf. Den zweiten Treffer erzielte Moritz Stoppelkamp in der 90. Minute vom Punkt, nachdem der Routinier den Elfmeter selbst herausholte. „Es ist sehr erfreulich, dass "Stoppel" wieder zurück ist. Er hat mit einer ganz wichtigen Aktion den entscheidenden Deckel drauf gemacht", erklärte Gunkel nach dem Spiel.

Doch der Trainer war nicht nur mit der Leistung seines Rückkehrers zufrieden. Auch die Leistung der weiteren Oberhausener Spieler gefiel Gunkel. „Mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden und wir haben es sehr gut gemacht. Auch wenn es auf diesem Platz nicht immer einfach war, haben wir den Ball von Mann zu Mann gespielt und sehr gut laufen lassen”, bilanzierte Gunkel.

Düren war in der ersten Halbzeit hingegen zu ungefährlich. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste zwar mehrere bessere Phasen, aber unterm Strich war es zu wenig, um RWO gefährlich werden zu können. „Wir sind sehr glücklich mit diesem Sieg, denn das war hart erarbeitet”, erklärte der RWO-Trainer.

Dürens Trainer Kristopher Fetz war zwar unglücklich über das Ergebnis, lobte im selben Atemzug jedoch den Auftritt seiner Mannschaft. In den kommenden Wochen will Fetz nach drei Spielen ohne Sieg auf der Leistung gegen Oberhausen aufbauen und wenn möglich das folgende Spiel gegen Eintracht Hohkeppel gewinnen.

Leider haben die letzten Prozente gefehlt, um den Ball über die Linie zu drücken. Kristopher Fetz

„Wir haben uns sehr auf dieses Spiel gefreut vor mit dieser tollen Kulisse und in diesem schönen Stadion war es sicherlich ein Highlight-Spiel in dieser Saison für uns”, verriet Fetz. „Wir wollten mutig ins Spiel gehen, auch wenn wir in der ersten Halbzeit tendenziell schwächer als der Gegner waren. Wir haben die Dinge nicht grundsätzlich schlecht oder unzureichend gemacht, es haben einfach die letzten ein, zwei Prozent im direkten Duell und in der Überzeugung gefehlt.”

Fetz weiter: „In der zweiten Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Wir waren mutiger und schneller im Spiel. Auch Defensiv hatten wir besseren Zugriff. Wir konnten das Spiel etwas drehen und in die Oberhausener Hälfte verlagern. Leider haben die letzten Prozente gefehlt, um den Ball über die Linie zu drücken."

