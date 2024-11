In der Regionalliga Südwest bleibt die Zweitvertretung des Bundesligisten TSG Hoffenheim das Maß der Dinge.

Derby in Walldorf! Die heimische Astoria empfing die U23 der TSG Hoffenheim. Der Gast und Tabellenführer macht ein gutes Spiel und siegte im nachbarschaftlichen Vergleich mit 4:1.

Das Team von Trainer Vincent Wagner verteidigte damit die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest.

Wagner betonte nach der Partie: "Wir sind ordentlich ins Spiel gestartet, hätten aber noch etwas besser verlagern können in einigen Situationen. Danach haben wir Walldorf ins Spiel reingeholt und hatten auch in der ein oder anderen Situation Glück. Der Treffer durch Kelven zum 1:0 war der Dosenöffner. Der Gegner hat uns weiterhin nichts geschenkt, mit dem 4:0 nach der Pause lief das Spiel aber endgültig in unsere Richtung. Wir sind sehr zufrieden, dass wir in unserem ersten Spiel als Tabellenführer unsere Leistung bestätigen konnten."

Einmal mehr war Ayoube Amaimouni-Echghouyab an einem Hoffenheimer Treffer beteiligt. Der 19-jährige gebürtige Marokkaner erzielte nach einer guten halben Stunde das 2:0 für die Gäste. In 17 Einsätzen kann der Rechtsaußen schon auf fünf Tore und sieben Vorlagen zurückblicken. Das kann sich sehen lassen.

Über Essen, Bielefeld und Erkenschwick zum Hoffenheim-II-Leistungsträger

Zumal Wagner Amaimouni-Echghouyab erst im vergangenen Sommer vom Westfalenligisten Spielvereinigung Erkenschwick nach Hoffenheim lockte. Von der U13 bis zur U17 spielte der torgefährliche Flügelflitzer bei Rot-Weiss Essen, wechselte dann für die beiden U19-Spielzeiten zu Arminia Bielefeld, bevor er im Sommer 2023 in der Westfalenliga in Erkenschwick anheuerte und ein Jahr später ein Leistungsträger bei der U23 der TSG Hoffenheim, dem Regionalliga-Südwest-Spitzenreiter ist.

Die Statistik zum Spiel

Astoria Walldorf: Von Der Felsen – Goß, Hauk, Boziaris (66. Redekop), Waack, Kendel, E. Lässig, Rienhardt (83. Bicki), Hauser (83. Sirianni), Arcelean (66. Erbe), Müller.

TSG Hoffenheim II: Petersson – Drexler, Behrens, V. Lässig (46. Mazagg), Amaimouni-Echghouyab (71. Wagner), Micheler (63. Llugiqi), Mokwa, Duric (84. Dagdeviren), Frees (71. König), Hennrich, Reisig.

Schiedsrichterin: Karoline Wacker.

Tore: 0:1 Frees (34.), 0:2 Amaimouni-Echghouyab (35.), 0:3 Hennrich (40.), 1:3 Mokwa (56.), 1:4 Arcalean (62., Foulelfmeter)

Zuschauer: 600