Rot-Weiß Oberhausen empfängt am Samstag (23. November, 14 Uhr) den 1. FC Düren. Wir haben mit Sportchef Dennis Lichtenwimmer gesprochen.

Nach zwei Unentschieden in Serie in der Liga - 2:2 gegen Rödinghausen, 1:1 in Bocholt - will Rot-Weiß Oberhausen zurück in die Erfolgspur. Am Samstag (23. November, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt der 1. FC Düren.

"Das ist eine sehr interessante Mannschaft, die Sportchef Adam Matuschyk zusammengestellt hat. Respekt, für diese Kaderplanung. Die Dürener sind immer noch ein Amateur-Verein, der sich weiter professionalisiert, und da ist die Schere zu den Traditionsklubs relativ groß. Umso mehr leistet der 1. FC Düren gute Arbeit", lobt Dennis Lichtenwimmer.

Trotz des Lobes für den aktuell Tabellen-10. will der RWO-Sportchef von den Kleeblatt-Profis natürlich nach dem 3:0 im Niederrheinpokal über den Wuppertaler SV auch wieder einen Liga-Dreier sehen. Lichtenwimmer: "Wenn wir gewinnen, dann wären wir wieder bei einem Zweier-Punkteschnitt. Das wäre schon stark. Aber auch so sind wir voll im Soll, stehen unter den ersten sechs Mannschaften und da muss man auch fair sagen, dass wir aktuell mit unseren Leistungen auch in diese Tabellenregion gehören."

Sieben Punkte sind es auf Platz eins, den der MSV Duisburg innehat. Auch diesen Rang hat Oberhausen noch nicht abgeschrieben. "Wir wollen solange wie nur möglich oben dranbleiben und dann auch in der Rückrunde die Topspiele im Bestfall auf unsere Seite ziehen", betont Lichtenwimmer.

Das würde dem 34-jährigen RWO-Manager dann auch bei den Vertragsgesprächen bessere Argumente liefern. Denn wie RevierSport erfuhr, besitzt Tarsis Bonga - sechs Spiele, vier Tore, zwei Vorlagen - zwar einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, darf aber in der Winterpause ablösefrei wechseln

"Als wir Tarsis verpflichtet haben, war klar kommuniziert, dass es eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein soll. Tarsis sollte den Ausfall von Moritz Stoppelkamp, der verletzungsbedingt länger pausieren musste, kompensieren. Der Vertrag geht bis zum Saisonende, aber wir würden ihm im Winter keine Steine in den Weg legen. Das ist die klare Abmachung", bestätigt Lichtenwimmer.

Nach RS-Informationen hat der 1,97 Meter große Offensivspieler bereits einige Anfragen aus der 3. Liga und Regionalliga vorliegen. "Er will natürlich in die 3. Liga zurück", sagt Lichtenwimmer über die Pläne des 27-jährigen Bonga, der 89 Mal in der 3. Liga auflief.





"Aber", schiebt Lichtenwimmer hinterher: "Auch wir wollen uns weiterentwickeln und zeigen Tarsis aktuell auch eine Perspektive über die Saison hinaus auf. Er wohnt mit seiner Familie in Krefeld und fühlt sich bei uns sehr wohl. Ich habe bei seinem Berater klar den Wunsch hinterlegt, dass wir ihn über den Sommer hinaus binden wollen. Dass es für ihn nach diesen Leistungen Anfragen gibt, verwundert mich natürlich nicht.“

Auch Moritz Stoppelkamp, der am 11. Dezember 38 Jahre alt wird, soll in ein drittes RWO-Jahr in Serie gehen. "Auch hier sind wir in Gesprächen und würden Moritz gerne weiter an uns binden", verrät Lichtenwimmer.

Gespräche gibt es auch und wird es weiter über ein mögliches Winter-Trainingslager geben. Portugal, Spanien, Türkei oder Oberhausen: Das sind die vier potentiellen Trainingslager-Optionen. Lichtenwimmer: "Hierzu gibt es noch eine Sitzung mit dem Vorstand. Auf jeden Fall haben wir sportliche Argumente mit der guten Regionalliga-Saison und dem Einzug in das Niederrheinpokal-Halbfinale gegen Rot-Weiss Essen für ein Trainingslager geliefert."