Südwest-Regionalligist SGV Freiberg kletterte zuletzt nach vier Siegen in Serie auf den siebten Tabellenplatz. Niklas Tarnat ist aus der Startelf nicht mehr wegzudenken.

Nach einer sehr schwierigen vergangenen Saison bei Drittligist 1860 München wechselte Niklas Tarnat Ende Juli 2024 in die Regionalliga Südwest zum SGV Freiberg. Zuvor hatte Tarnat bei den "Löwen" ein halbes Jahr gar kein Pflichtspiel bestritten, weil Trainer Argirios Giannikis im Mittelfeldzentrum auf andere Spieler setzte. Insgesamt lief der 26-Jährige nur zwölfmal für 1860 München auf. Es war ein großes Missverständnis.

Bei seinem neuen Klub läuft es für den gebürtigen Solinger nun allerdings deutlich besser. Tarnat ist in Freiberg unumstrittener Stammspieler und stand zuletzt 14 Partien in Folge in der Startelf. Eine ganz besondere Premiere feierte der Mittelfeldmann dann am letzten Spieltag im Auswärtsspiel beim FC-Astoria Walldorf.

Beim Stand von 3:2 für Freiberg erzielte Tarnat in der Nachspielzeit den Treffer zum 4:2-Endstand. Im Strafraum stand er goldrichtig und zirkelte den Ball überlegt in die lange Ecke. Damit war die Messe endgültig gelesen. Für Tarnat war es nicht nur sein erster Saisontreffer, sondern auch gleichzeitig sein erstes Tor seit dem 26. September 2020.

Damals traf er als Spieler von Hannover 96 II in der Regionalliga Nord gegen den FC Oberneuland zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich (Endstand: 3:2). Bei Hannovers U23 stand damals noch Christoph Dabrowski an der Seitenlinie. Seitdem blieb Tarnat in über vier Jahren ohne Torerfolg – bis letzten Samstag. Entsprechend groß fiel der Jubel beim Sechser aus.

Fast zwei Jahre lang spielte Tarnat für Rot-Weiss Essen

Von 2021 bis 2023 stand Niklas Tarnat bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag. Insgesamt bestritt Tarnat 63 Pflichtspiele für RWE und schaffte an der Hafenstraße 2022 den langersehnten Aufstieg in die 3. Liga. Im zweiten Jahr kam es zum Wiedersehen mit Dabrowski.

Nach einer soliden Hinrunde verlor der Sohn von Ex-Bayern-Profi Michael Tarnat dann aber in der Rückrunde seinen Stammplatz, auch sein Vertrag wurde letztendlich nicht verlängert.