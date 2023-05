Drittligist Rot-Weiss Essen treibt die Planungen für die kommende Spielzeit 2023/24 voran und hat nun erste Personalentscheidungen getroffen.

Am Donnerstagmorgen bestätigte Felix Herzenbruch gegenüber RevierSport, dass sein auslaufender Vertrag bei Rot-Weiss Essen nicht verlängert wird.

Der Innenverteidiger erklärte: "Ja, das ist leider wahr und wurde mir am Mittwochmorgen mitgeteilt. Ich bin natürlich mega enttäuscht. Ich habe bis Mittwoch gehofft, dass ich nach dieser ordentlichen Saison ein neues Vertragsangebot erhalte. Leider ist das nicht der Fall. Jetzt muss ich mir Gedanken um meine Zukunft machen."

Am Nachmittag meldete sich dann auch Rot-Weiss Essen zu Wort - mit weiteren Neuigkeiten. Demnach werden neben Herzenbruch auch Kevin Holzweiler, Oguzhan Kefkir, Raphael Koczor und Niklas Tarnat die Hafenstraße verlassen.

Dieses Quintett wird in der nächsten Saison nicht mehr für RWE auflaufen. Mit Simon Engelmann und Michel Niemeyer, deren Verträge ebenfalls enden, laufen aktuell Gespräche über eine mögliche Weiterbeschäftigung. Dass Niemeyer, der seit 2021 fast durchgängig verletzt fehlte, eher ein Angebot bekommen würde als verdiente Aufstiegsspieler und jetzige Leistungsträger wie Herzenbruch und Kefkir, kommt sehr überraschend und ist kaum zu erklären.

"Wir haben uns ein paar Tage Zeit genommen, um unseren aktuellen Kader in aller Ausführlichkeit zu analysieren und mit Blick auf die neue Saison zu bewerten. Die Entscheidung, die Verträge der fünf Jungs nicht zu verlängern, ist uns nicht leicht gefallen, da sie alle in den letzten Jahren viel für RWE geleistet haben", so Christian Flüthmann, Sportdirektor von RWE, in einer Pressemitteilung.

"In einer Gesamtbetrachtung hinsichtlich Kadergröße und Kaderstruktur sind wir aber zu dem Schluss gekommen, dass wir zukünftig andere Schwerpunkte setzen und neue Ideen verfolgen möchten, um RWE bestmöglich weiterentwickeln zu können", erklärt Direktor Profifußball Marcus Steegmann.

Alle fünf Spieler waren Teil der Mannschaft, die 2022 nach 14 Jahren den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hat. Felix Herzenbruch und Oguzhan Kefkir wechselten bereits 2019 an die Hafenstraße und liefen in 107 bzw. 140 Pflichtspielen für RWE auf. Zwei Jahre später stießen Holzweiler (26 Einsätze), Koczor (kein Einsatz) und Tarnat (40 Einsätze) zum Team.