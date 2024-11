Beim 1. FC Bocholt hängt der Haussegen schief. Der Vize-Meister der Saison 2023/2024 spielt eine enttäuschende Saison und ist nun auch im Niederrheinpokal gescheitert.

Mit einem torlosen Remis nach 120 Minuten und dann einem 4:5 nach Elfmeterschießen ist der 1. FC Bocholt beim Oberligisten Union Nettetal aus dem Niederrheinpokal ausgeschieden.

Zu einem Halbfinale der beiden Regionalligisten Bocholt und Duisburg wird es nicht kommen. Die Begegnungen in der Niederrheinpokal-Vorschlussrunde lauten: Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen und Nettetal gegen MSV. Die Spiele werden im März 2025 ausgetragen.

Bocholt steht in der Regionalliga West nur zwei Punkte über dem Strich und wird im Pokal nicht überwintern. Dementsprechend schlecht ist die Stimmung am Hünting.

RevierSport hat einen Tag nach der Niederlage mit Christopher Schorch gesprochen.

Der Bocholter Sportchef über...

... das Aus in Nettetal: "Die Enttäuschung ist riesig und der Stachel sitzt sehr tief. Wir hätten unseren Fans gerne noch einmal die Möglichkeit gegeben, gegen den MSV Duisburg im Niederrheinpokal-Halbfinale am Hünting zu spielen. Das haben wir nicht geschafft."

... die Gründe für das Ausscheiden: "Wir haben in 120 Minuten kein Tor geschossen, gegen eine Mannschaft, die mit viel Herz und Leidenschaft gespielt hat. So wie es im Pokal nun mal ist. Dass wir trotzdem kein Tor schießen, ist extrem bitter und enttäuschend. Das habe ich der Mannschaft am Montag auch ganz klar so gesagt und mitgeteilt."

Fakt ist auch, dass der Ton rauer wird. Am Montag war das in der Kabine auch schon sehr laut und sehr emotional. Ich hoffe, dass die Jungs das verstanden haben und ab sofort einen anderen Weg im Training und im Spiel gehen werden Christopher Schorch

... die nächste Zeit in Bocholt: "Wir haben jetzt drei Wochen vor uns und da geht es um eines: Im Bestfall gegen drei schwere Gegner drei Siege zu holen. Dafür muss die Einstellung da sein, die Leidenschaft und der Wille müssen erkennbar sein."

... die Winter-Pläne: "Nach diesen drei Spielen werden wir im Winter sehr, sehr viele Gespräche führen. Das ist nicht unser Anspruch. Damit sind und können wir nicht zufrieden sein. Ich hinterfrage auch mich selbst. Ich will auch immer besser werden und mich weiterentwickeln und genauso erwarte ich das von meinen Spielern und meinem Trainerteam. Fakt ist auch, dass der Ton rauer wird. Am Montag war das in der Kabine auch schon sehr laut und sehr emotional. Ich hoffe, dass die Jungs das verstanden haben und ab sofort einen anderen Weg im Training und im Spiel gehen werden."

... ein mögliches Trainingslager im warmen Süden: "Es wird definitiv kein Winter-Trainingslager geben. Definitiv nicht!"