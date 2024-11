Wichtiger Sieg für die U23-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Beim SC Wiedenbrück gewann die zweite Mannschaft des Zweitligisten mit 3:0.

Vor dem Spiel hatten der SC Wiedenbrück elf und Fortuna Düsseldorf II 13 Punkte auf dem Konto. Nach dem 3:0-Erfolg der Düsseldorfer haben die Fortunen nun 16 Zähler vorzuweisen und stehen fünf Punkte vor Wiedenbrück auf einem Nicht-Abstiegsplatz.

"Natürlich haben wir die Tabelle im Auge und wussten, dass das ein extrem wichtiges Spiel in Wiedenbrück ist. Wir wollen vor dem Winter auch noch einige Punkte holen. Aber es ist auch in der Arbeit von Trainer und Mannschaft eine klare Weiterentwicklung zu sehen", sagte Stefan Vollmerhausen gegenüber RevierSport.

Der Nachwuchschef der Düsseldorfer sagte zu den 90 Minuten in Wiedenbrück: "Das Spiel war eigentlich genauso, wie man solche Partien zu dieser Jahreszeit in Wiedenbrück vorfindet. Beide Mannschaften haben alles reingeworfen. Es ist sehr lobenswert, dass wir als die jüngste Regionalliga-West-Mannschaft das Ding dann in Unterzahl so gut wegverteidigen. Wir freuen uns über diesen wertvollen Dreier in Wiedenbrück."

In der Woche vor dem Spiel konnte die Fortuna den Vertrag mit U19-Spieler Maksym Len vorzeitig verlängern. Der Mittelfeldakteur wird somit zur Saison 2025/26 den U23-Kader der Rot-Weißen verstärken.

Die Statistik zum Spiel SC Wiedenbrück: Hölscher - Geller, Brosowski, Kerkemeyer, Stabenau (82. Linnemann), Allmeroth (83. Tuma), Kaptan (72. Brune), Jan-Liehr, Ziogas (72. Mai), Szeleschus, Flock (46. Badjie) Fortuna Düsseldorf II: Zich - Wagemann, Savic, Boller, Siebert, Zentler (90. Bindemann), Anhari (80. Brodersen), Suso, Brechmann (71. Majetic), Skolik, Yang (71. Adamski) Schiedsrichter: Lutz Meyersieck (Erkelenz) Tore: 0:1 Hamza Anhari (39. Foulelfmeter), 0:2 Lennart Garlipp (82.), 1:2 Jamil Siebert (90.+2 Eigentor) Gelb-Rot: Sima Suso (61./Fortuna Düsseldorf II/) Zuschauer: 341

Len wechselte im Sommer 2023 vom Wuppertaler SV zur Fortuna und spielt seitdem für die U19 der Flingeraner. In dieser Spielzeit kam der Mittelfeldspieler in der U19 DFB-Nachwuchsliga bisher neunmal zum Einsatz. Dabei gelangen im drei Tore und eine Vorlage. Darüber hinaus feierte der 17-Jährige im September 2024 sein Debüt für die U19 der Ukraine, für die er bisher insgesamt vier Einsätze absolvierte.

"Maksym hat eine tolle Entwicklung genommen, wie auch die jüngsten Nominierungen für die Nationalmannschaft belegen. Als technisch starken Mittelfeldspieler zeichnen ihn besonders seine Ballsicherheit und Spielintelligenz aus. Die Verlängerung für die U23 ist die logische Konsequenz aus seinen gezeigten Leistungen und wir trauen ihm zu, sofort im Seniorenbereich Fuß zu fassen", sagt Vollmerhausen.