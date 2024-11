Schalke U23: Mit "Rucksack" in die Partie gegen Paderborn II

Die U23 des FC Schalke 04 ist Vorletzter und trifft am Freitag auf Paderborns U23. Dabei droht der Ausfall eines weiteren wichtigen Spielers.

Es ist eine Phase, die schon lange andauert. Zwei Siege und ein Unentschieden sind der U23 des FC Schalke 04 gelungen, sieben Punkte hatte das Regionalliga-Team der Königsblauen nach drei Spieltagen.

Aber danach fiel Schalkes U23 in eine Abwärtsspirale. In den folgenden Spielen bis heute gelang den Schalkern nur noch ein Unentschieden (1:1 gegen den FC Gütersloh). Was tun? Zuallererst einmal eines: Ärmel hochkrempeln - der Weg fort aus der Abstiegszone könnte ein harter Kampf werden für den Tabellenvorletzen.

Jakob Fimpel, Cheftrainer der U23, geht dabei vorneweg. „Es ist klar, dass man die Situation mitschleppt, dass es einen mitnimmt – wie auch die Mannschaft“, sagt Fimpel vor dem nächsten Heimspiel an diesem Freitag, 8. November) gegen die U23 des SC Paderborn 07. Die Partie wird bereits um 14 Uhr im Parkstadion angepfiffen.

Aber: Ärmel hoch. Fimpel setzt auf eine gute Trainingsarbeit: „Wir wollen die Mannschaft so vorbereiten, dass sie zum Wochenende bereit ist und mit einem guten Gefühl ins Spiel geht.“

FC Schalke 04 U23: Positive Entwicklung bei Lasogga und Kemper

Eine so lange Negativphase, so Fimpel, habe er als Trainer noch nicht erlebt. Weder im Jugendbereich auf Schalke („da ist es schon komisch, wenn du mal zwei Spiele nacheinander verlierst“) noch im U23-Bereich. Aber: „Diese Phase nehme ich mit. So was gehört auch dazu. Die richtigen Hebel zu finden, das ist die Aufgabe.“

Weil Tristan Osmani und Seok-ju Hong in dieser Woche im Training bei den Profis waren, war es wieder nur ein kleinerer Kreis, dem Jakob Fimpel und sein Trainerteam ein gutes Training anbieten konnten. Aber nach ihren ersten Auftritten in dieser Saison beim SV Eintracht Hohkeppel geht es weiter aufwärts für den aus langer Verletzungspause zurückgekehrten Stürmer Pierre-Michel Lasogga und Neuzugang Phil Kemper – „positiv“ sei die Entwicklung bei beiden, so Fimpel: „Sie sind auch beide im Kader. Für wie viele Minuten es dann reicht, müssen wir sehen.“

Nach Krankheit ist Ngufur Anubodem wieder dabei. Zu den schon seit Längerem ausgefallenen Spielern kommt diesmal auch Malik Talabidi nach seiner Gelb-Roten Karte beim 1:2 beim Aufsteiger SV Eintracht Hohkeppel.

Ob allerdings Tim Albutat auflaufen kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Der Kapitän hat am vorigen Samstag beim Spiel in Düren gegen Hohkeppel einen Schlag gegen den Mittelfuß abbekommen.

Das Paderborner Regionalligateam wird auch auf Schalke vom U19-Trainer der Ostwestfalen, Ihsan Kalkan, betreut. Der bisherige Trainer der Paderborner U23, Daniel Brinkmann, ist nach nur vier Monaten Amtszeit zum Drittligisten Hansa Rostock gegangen.