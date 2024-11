Seit Jahren sind Fußballschulen im Trend. Nun gehen auch ein ehemaliger Profi und eine Ex-Bundestrainerin diesen Weg und eröffnen eine Fußballschule in Duisburg.

Ab dem 18 November 2024 ist es soweit: Dann geht die Fußballschule "Balltalente" von Martina Voss-Tecklenburg (56) und Kevin Wolze (34) an den Start.

Zweimal die Woche - Montag und Dienstag - bieten die ehemalige Bundestrainerin und 125-malige Nationalspielerin Voss-Tecklenburg und der ehemalige Profifußballer Wolze Kindern zwischen acht und 13 Jahren neben dem Vereinstraining noch die Einheiten in der Fußballschule "Balltalente" an.

"Wir konnten eine Kooperation mit der Frauen-Abteilung des MSV Duisburg abschließen. Wir freuen uns, dass das geklappt hat. Wir wollen die Mädels und Jungs weiterentwickeln, ohne ein Konkurrent für die Vereine zu sein. Wir wollen einfach nur ein Bonus sein", erklärt Wolze gegenüber RevierSport.

Im Duisburger Süden an den Sportstätten an der Mündelheimer Straße 123-125 wird die Fußballschule "Balltalente" beheimatet sein.

Informationen über Buchungen, Preise, Schnupperangebote oder Leistungen der Fußballschule "Balltalente" finden Sie auf der Homepage "balltalente.com"

Wolze ergänzt: "Manfred Gloger ist als Torwarttrainer auch dabei. Und, klar: Die Einheiten werden von mir und Martina persönlich geleitet."

Wolze war zuletzt Trainer und auch Sportchef beim SV Straelen, der sich in die Bezirksliga zurückgezogen hat. In Zukunft würde er gerne wieder als Trainer arbeiten. "Es gab schon einige Anfragen aus der Ober- oder Landesliga. Aber am Ende muss es passen. Ich bin auf jeden Fall für Gespräche offen. Mal schauen, was sich in Zukunft ergibt", sagt der B-Lizenzinhaber, der eigentlich die A-Lizenz anpeilt. Wolze: "Heutzutage ist das nicht mehr so einfach, in so einen A-Lehrgang zu kommen. Da muss man gewisse Voraussetzungen erfüllen, die ich aktuell ohne Verein nicht erfülle. Aber, klar: Für die Zukunft ist das auf jeden Fall ein Thema."

Acht Jahre (2011 bis 2019) verbrachte Wolze an der Westender Straße. 260 Pflichtspiele absolvierte er für den MSV. 190 Begegnungen in der 2. Bundesliga und 88 Partien in der 3. Liga können sich in Wolzes Vita sehr gut sehen lassen.

Mit dem MSV Duisburg fiebert der gebürtige Wolfsburger heute noch. Wolze: "Ich freue mich, dass das sportlich so gut läuft. Zuhause sind auch wieder 15.000 Fans im Schnitt da. Das ist alles sehr schön zu beobachten. Ich hoffe, dass auch neben dem Sport alles im grünen Bereich bleibt und der MSV ab dem nächsten Sommer dann in der 3. Liga wieder bessere Zeiten erleben wird. Das haben die Fans und die Stadt verdient."