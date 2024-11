RWO erkämpft sich nach zuletzt drei Siegen einen Punkt im Heimspiel gegen Rödinghausen. Das sagt Trainer Sebastian Gunkel.

Nach zuletzt drei Siegen in Serie musste sich Rot-Weiß Oberhausen vor 3500 Besuchern beim 2:2 gegen den SV Rödinghausen im Stadion Niederrhein mit einem Punkt zufrieden geben.

Eine gerechte Punkteteilung unter den Augen von Vielleicht-Bald-Präsident Marcus Uhlig, auch wenn RWO über das gesamte Spiel gesehen etwas mehr Druck ausgeübt hat. "Mit unserer Leistung bin ich sehr zufrieden, mit dem Ergebnis nur bedingt", sagte Oberhausens Trainer Sebastian Gunkel nach dem Abpfiff.

Seine ersatzgeschwächte Truppe - zusätzlich zu den Verletzten fehlte auch noch Tanju Öztürk wegen einer Sperre nach der fünften Gelben Karte - hatte dabei Moral bewiesen, und in der zweiten Halbzeit trotz eines von Luca Schlax verschossenen Elfmeters kurz vor der Pause noch ein Unentschieden erkämpft.

Beide Treffer (14. und 76.) erzielte Timur Kesim. "Der Platz war nicht einfach zu bespielen. Wir haben es trotzdem versucht, aber den einen oder anderen Fehler mehr gemacht", erklärte Gunkel. "Aber trotzdem sind wir zu Torchancen gekommen und haben uns durch das 2:2 belohnt. Das ist erfreulich."

Schade, ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass wir uns noch komplett belohnen können. Aber das hat diesmal leider nicht geklappt Sebastian Gunkel

Man habe gegen eine kompakten Gegner viel Kontrolle über das Spiel gehabt. Unter den Rasen-Bedingungen sei das nicht ganz einfach. "Am Ende hätte es in beide Richtungen gehen können", meinte Gunkel. "Wir haben schon gemerkt, dass Rödinghausen es darauf angelegt hatte. Und das haben sie super verteidigt. Mit allem, was sie hatten. Es gibt Spiele, wo du dann ins offene Messer läufst. Aber das haben sie super gemacht bis auf eine Situation."

Deshalb sei er sehr zufrieden. Bis auf eine Sache, die sein Team noch besser machen könne: "Ich glaube, dass wir noch Schritte machen können, wenn es um wichtige Zweikämpfe geht", sah der Trainer auch Verbesserungspotenzial. "Schade, ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass wir uns noch komplett belohnen können. Aber das hat diesmal leider nicht geklappt", meinte Gunkel.

Immerhin: Mit nun zwei Punkten auf Spitzenreiter MSV Duisburg bleiben die Kleeblätter Tabellenvierter und oben dran.