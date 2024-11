Rot-Weiß Oberhausen und der SV Rödinghausen haben sich im Spitzenspiel der Regionalliga West mit 2:2-Unentschieden getrennt.

Rund 3300 Zuschauer waren ins Stadion Niederrhein gekommen, um das Spiel zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem SV Rödinghausen zu verfolgen. Am Ende sahen die Fans vier Tore - zwei für RWO und zwei für den SVR.

Rot-Weiß Oberhausen erwischte in diesem Spitzenspiel den besseren Start. Timur Kesim netzte nach zwölf Minuten zum 1:0 für RWO ein - und was war das bitte für ein Treffer! Der ehemalige ETB-Stürmer knallte eine Flanke volley aus vielleicht elf, zwölf Metern in die Maschen.

Es entwickelte sich ein sehr unterhaltsames Regionalligaspiel. Die Antwort der Gäste aus Ostwestfalen ließ nicht lange auf sich warten. Mit der zweiten Ecke machte Rödinghausen den schnellen Ausgleich. Michael Seaton (21.) kam mit dem Kopf an den Ball und nickte ein - 1:1.

RWO schüttelte sich einmal und nahm wieder Fahrt Richtung Rödinghausen-Tor auf. Doch der gute Matthis Harsmann entschärfte einige gefährliche RWO-Angriffe. So auch den Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Harsman den Versuch von Luca SChlax (45.) parierte.

Zuvor gab es noch Jubel auf Seiten der Gäste: Denn der Ex-Essener Ayodele Adetula (32.) haute den Ball aus 22 Metern ins RWO-Gehäuse, so dass die Mannschaft von Farat Toku mit einer 2:1-Führung in die Pause ging.

Rot-Weiß Oberhausen begann die zweite Hälfte mit viel Power. Aber richtig gefährlich wurde es nicht vor dem Rödinghausen-Gehäuse. Der SVR verteidigte stark - bis zur 77. Minute. Wieder war es Kesim, der für RWO zustach - 2:2!

Dann die 87. Minute: Der eingewechselte Ex-Oberhausener Simon Engelmann rannte alleine auf das Tor von RWO zu und scheiterte an Kevin Kratzsch. Glück für RWO.

In der Nachspielzeit dann zweimal Pech für RWO: Erst vergab Schlax, dann knallte ein verunglückter Leon-Tia-Abwehrversuch an die Latte. Es blieb beim 2:2-Remis!

Die Statistik zum Spiel

Rot-Weiß Oberhausen: Kratzsch - Demirarslan (61. Berisha), Kesim, Gueye, Yalcin, Matona-Ngyombo, Klaß, Donkor (81. Hot), Schlax, Niemeyer, Bonga

SV Rödinghausen: Harsman - Hippe, Chato (83. Rohlfing), Kurzen (88. Fesenmeyer), Seaton (78. Engelmann), Adetula (78. Horn), Tia, Wolff, Ndure, Hober, Riemer

Schiedsrichter: Ivan Mrkalj

Tore: 1:0 Kesim (14.), 1:1 Seaton (21.), 1:2 Adetula (32.), 2:2 Kesim (77.)

Gelbe Karten: - Hober

Besonderes Vorkommnis: Schlax (45., verschießt Elfmeter)

Zuschauer: 3296