Der Wuppertaler SV trifft am Samstag (2. November, 14 Uhr) im Traditionsduell auf den KFC Uerdingen. Manager Gaetano Manno äußerte sich vor dem Spiel auch zur Trainersuche.

Aufatmen beim Wuppertaler SV. Nach der Freistellung von Trainer Rene Klingbeil und der 2:4-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach II in Spiel eins nach dem Klingbeil-Aus konnte der WSV unter Interimscoach Gaetano Manno im Niederrheinpokal gegen den FC Kray (5:0) den Einzug ins Viertelfinale feiern. Hier geht es dann am Sonntag (17. November, 14 Uhr) zu Rot-Weiß Oberhausen.

Doch zunächst einmal geht es für den WSV in der Regionalliga West weiter. Am Samstag (2. November, 14 Uhr) kommt der KFC Uerdingen zum Westschlager ins Stadion am Zoo.

"Wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert und waren eigentlich nie in Gefahr. Wir haben Kray kontrolliert. Das war ein sehr wichtiger Sieg für das Selbstvertrauen und überhaupt genießt der Niederrheinpokal bei uns große Priorität. Jetzt konzentrieren wir uns auf den KFC Uerdingen", meinte Manno, der aktuell Trainer und Sportchef in Personalunion ist, auf der Pressekonferenz vor dem KFC-Duell.

Über den KFC sagt Manno: "Das ist eine sehr große Einheit, mit einem top Teamspirit. Sie machen alles gemeinsam als Mannschaft. Das ist ein Gegner, der um jeden Ball kämpft. Aber, klar: Sie haben auch ihre Schwächen."





Sein Zusatz: "Ich war am Montag in Krefeld beim Spiel Uerdingen gegen Düsseldorf II und habe gehört wie sowohl die KFC- als auch Fortuna-Fans den WSV beschimpft haben. Daraus wollen wir zusätzliche Motivation ziehen."

Überhaupt hofft Manno auf einen tollen November mit "geilen Spielen", wie er auf der PK betonte: "Wir haben jetzt in der Liga im November Uerdingen und dann Duisburg zuhause. Das sind geile Spiele. Danach geht es noch nach Lotte und gegen Gütersloh. Mitte November steht dann das Niederrheinpokal-Viertelfinale in Oberhausen an. Der Gewinner darf im Halbfinale ein Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen, vorausgesetzt RWE kommt in Sonsbeck weiter, bestreiten. Das sollte alles Motivation genug für die anstehenden Wochen sein. Das versuche ich auch so den Spielern zu vermitteln."

Gut möglich, dass nach dem Uerdingen-Spiel dann ein neuer Trainer den attraktiven November mit dem WSV an der Seitenlinie angehen wird.

Manno meinte zur Trainersuche: "Wenn der passende Trainer da ist, dann wird das so kommen. Das Scouting der Trainersuche ist abgeschlossen. Ich werde mich am Freitag mit Sportvorstand mit Thomas Richter zusammensetzen und wir werden unsere Eindrücke aus den Kandidaten-Gesprächen austauschen. Wir dürfen uns jetzt keinen Fehlschuss in der Trainerfrage mehr erlauben. Wir müssen jemanden herausfiltern, der für die Sache brennt. Und natürlich auch, der die richtigen Inhalte hat und den Weg mit uns gehen will. Wenn wir uns auf einen Kandidaten geeinigt haben, werden wir ihn kommen lassen und dann hoffe ich, dass am Montag oder Dienstag eine Einigung erfolgt."

Nach RevierSport-Informationen soll weiterhin Mike Wunderlich (zuletzt SV Bergisch Gladbach 09) der Favorit auf die Klingbeil-Nachfolge sein.

Mannos Zusatz: "Sollte der Verein von dem Kandidaten nicht überzeugt sein und den Wunsch aussprechen, dass ich erst einmal weitermachen soll, dann werde ich das tun. Ich liebe und lebe den Verein. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir den richtigen Mann für die Trainerposition finden werden."