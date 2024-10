Der kriselnde Wuppertaler SV trifft am Mittwochabend (30. Oktober, 19.30 Uhr) auf den FC Kray. Es geht um den Einzug in das Niederrheinpokal-Viertelifnale.

Inmitten der Trainersuche muss der Wuppertaler SV am Mittwochabend (30. Oktober, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Niederrheinpokal-Achtelfinale gegen den FC Kray ran. Ein Sieg ist Pflicht!

"Der Pokal ist verdammt wichtig für uns. Wir können und wollen ins Viertelfinale einziehen. Dann ist alles möglich. Doch zunächst müssen wir den FC Kray ausschalten. Das wird alles andere als ein Spaziergang", betont Gaetano Manno.

Der 42-Jährige ist aktuell Trainer und Sportchef in Personalunion. Doch dies soll sich bald ändern. "Dass ich gegen Gladbach II und Kray auf der Bank sitze, war geplant. Das wird auch am Samstag gegen den KFC Uerdingen sein. Danach, wenn es gegen den MSV Duisburg geht, soll dann der neue Coach auf der Bank sitzen. So ist unser Plan", erzählt Manno.

Er verrät auch: "Am Donnerstag wollen wir uns mit dem Vorstand zusammensetzen und im Bestfall den neuen Mann auswählen. Mal schauen, ob uns das gelingt. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Noch am Dienstag habe ich ein Gesprächstermin mit einem potenziellen Kandidaten."

Der Wuppertaler SV ist nicht gerade auf Rosen gebettet. Deshalb ist die Trainerfindung auch aufgrund finanzieller Natur nicht einfach. Zumal der WSV Rene Klingbeil noch bis zum 30. Juni 2025 bezahlen muss. Vor der Saison wurde der Etat im Vergleich zur Serie 2023/2024 schon drastisch heruntergefahren.

"Wer hier als Trainer Geld verdienen will, der ist völlig fehl am Platz. Wir suchen jemanden, der heiß auf den Wuppertaler SV ist, der sich zeigen will und der das alles als eine große Chance sieht. Wir können und müssen in der Liga noch einige Plätze nach oben klettern und können auch eine tolle Saison im Niederrheinpokal spielen", zählt Manno auf.

Wuppertaler SV: Viele Trainernamen werden spekuliert - Boris Schommers ist kein Thema, Sascha Mölders auch nicht

Nach RevierSport-Informationen ist die Liste der möglichen WSV-Trainer lang. Namen wie Sebastian Tyrala (zuletzt Türkspor Dortmund), Markus Brzenska (zuletzt Co-Trainer Viktoria Köln), Mike Wunderlich (zuletzt SV Bergisch Gladbach), Dimitrios Pappas (zuletzt SSVg Velbert) oder auch Marcus John, Björn Mehnert und Adrian Alipour werden gehandelt. Das letztgenannte Trio besitzt aber noch Arbeitsverträge: John beim KFC Uerdingen, Mehnert beim 1. FC Bocholt und Alipour beim SV Meppen. Es bleibt spannend, wer der neue Chefcoach des Wuppertaler SV sein wird.

Als Favorit soll nach unseren Infos Mike Wunderlich gelten. Der 38-Jährige war vom 1. Juli 2023 bis zum 14. Oktober 2024 in der Mittelrheinliga für den SV Bergisch Gladbach. tätig: Wunderlichs' Punkteschnitt: 1,68 Zähler pro Partie.

RS weiß auch: Boris Schommers, der vor der Verpflichtung von Rene Klingbeil schon mit Manno gesprochen hatte, wird es nicht. Den ehemaligen MSV-Duisburg-Trainer kann der WSV nicht bezahlen. Auch Sascha Mölders, der Manno angeboten wurde, ist kein Thema an der Hubertusallee.