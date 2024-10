Rot-Weiß Oberhausen hat seine gute Form auch beim 2:1-Sieg auf Schalke gegen die U23 bestätigt. Die Fans feierten anschließend ihr Team.

Nach dem 2:1 (1:1) auf Schalke verwandelten die circa 500 mitgereisten Fans von Rot-Weiß Oberhausen das Pakstadion in eine Partymeile. Dabei bewegte sich RWO tabellarisch gar nicht vom Fleck.

Die Kleeblätter, die den Freitagabend nur wegen der um zwei Tore schlechtere Tordifferenz auf dem vierten Tabellenplatz verbrachten, hatten Chancen genug, um zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz in der Regionalliga West zu klettern. Denn neben den Treffern von Tarsis Bonga (1.) und Denis Donkor (58.) traf RWO alleine dreimal das Schalker Aluminium.

Dennoch waren die Anhänger ob des Sieges und der bis auf die 15 Minuten vor der Pause souveränen Spielweise von ihrem Team begeistert. "Ihr hört selbst, was hier los ist. Das ist einzig und alleine euer Verdienst," bedankte sich der Vorsänger der Ultras nach dem Spielende per Megafon bei der Mannschaft. "Genauso weitermachen", lautete die Aufforderung ans Team, bevor die gemeinsamen Feierlichkeiten losgingen.

Die Fans sollen den Moment ruhig feiern, aber wir können das alles einordnen und werden weiter hart arbeiten, damit die positive Entwicklung weitergeht RWO-Trainer Sebastian Gunkel

"Es ist super. Bei den zweiten Mannschaften ist auch die Heimbeteiligung deutlich geringer. Es war mehr oder weniger ein Heimspiel", freute sich auch Oberhausens Trainer Sebastian Gunkel über die Unterstützung durch die eigenen Anhänger. "Ich würde das manchmal gerne während der 90 Minuten noch mehr genießen. Aber ich bin dann häufig während des Spiels so im Tunnel. Es flackert dann ab und an mal auf, aber ich kann das leider ehrlicherweise nicht so wahrnehmen, wie andere, die das entspannter angehen können."

Obwohl alles oben in der Tabelle derzeit sehr eng zusammen ist, winkte Oberhausns Coach beim Thema Aufstiegsambitionen nur ab. "Die Fans sollen den Moment ruhig feiern, aber wir können das alles einordnen und werden weiter hart arbeiten, damit die positive Entwicklung weitergeht", bleibt Gunkel lieber mit beiden Beinen auf dem Boden.