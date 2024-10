Der MSV Duisburg reist am Freitag zum 1. FC Köln II. Eine junge, talentierte Mannschaft, gespickt mit (Ex)-Profis. MSV-Trainer Dietmar Hirsch spürt Rückenwind.

Vier Siege in Serie hat der MSV Duisburg in der Regionalliga West zuletzt geholt, Nummer fünf soll am Freitag folgen. Um 19:30 Uhr gastieren die Zebras bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln. Eine Wundertüte, allein schon, was die Aufstellung angeht.

Beim jüngsten 2:1-Sieg beim Wuppertaler SV zauberte Trainer Evangelos Sbonias mit Mark Uth einen gestandenen Zweitligaprofi mit Bundesliga-Erfahrung aus dem Hut. "Vielleicht bekommt er nochmal Spielzeit. Vielleicht wird er nach dem schlechten Ergebnis der Zweitligamannschaft hochgezogen, das weiß ich nicht. Da haben wir keinen Einfluss drauf."

Dafür rechnet Hirsch mit einem anderen Haudegen. "Marco Höger wird mit Sicherheit spielen." Der 35 Jahre alte, defensive Mittelfeldspieler führt die Jung-Geißböcke als Kapitän aufs Feld. In der Bundesliga blickt er auf 159 Einsätze zurück.

Ansonsten sei die Kölner U21 ein Team wie so viele andere U-Reserven. "Sie sind eine sehr junge, gute Mannschaft mit einigen Erfahrenen. Wegen der Transfersperre ist der ein oder andere hochgezogen worden. Dennoch kommen aus der U19 immer wieder sehr talentierte Spieler hoch", analysierte Hirsch.

Er rechnet mit einem sehr offensivfreudigen Gegner. "Sie wollen schnell hinter die Kette des Gegners kommen. Wir rechnen mit einer guten Mannschaft. Sie haben zuletzt gegen Wuppertal gewonnen und Selbstvertrauen getankt. Aber auch wir sind mit unserer Serie im Rücken selbstbewusst und wollen unser Spiel durchdrücken."

Die Ergebnisse gegen zweite Mannschaften lesen sich aus MSV-Sicht bisher durchwachsen. Von einer Pleite beim SC Paderborn II bis zum Last-Minute-Sieg gegen den FC Schalke 04 II war alles dabei. "Ich will das nicht so negativ sehen. Wir wollen an das Schalke-Spiel anknüpfen und drei Punkte holen", sagte Hirsch.

Dementsprechend wird Hirsch, ungeachtet der anstehenden englischen Woche, die erste Grade schicken. Allein auf Leon Müller wird er verzichten müssen. "Wir konzentrieren und voll auf Köln. Wir haben jetzt eine englische Woche, unser darauffolgender Gegner Bocholt sogar zwei. Was andere machen, ist uns egal. Wir werden niemanden schonen oder früher rausnehmen, nur weil es am Mittwoch schon weitergeht. Wir wollen das Spiel gewinnen."