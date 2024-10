Derzeit läuft es gut für Timur Kesim und Rot-Weiß Oberhausen. Beim 3:1-Sieg gegen den SC Wiedenbrück erzielte der Stürmer sein sechstes Saisontor.

Rot-Weiß Oberhausen spielt bislang eine starke Saison und mischt in der Spitzengruppe der Regionalliga West mit. Auch für Stürmer Timur Mehmet Kesim läuft es nach seinem Wechsel zu RWO im vergangenen Sommer wie geschmiert.

Am 12. Spieltag erzielte Kesim beim 3:1-Erfolg gegen den SC Wiedenbrück sein sechstes Saisontor. In der 50. Spielminute machte der Angreifer einen langen Ball von Mitspieler Nico Klaß im Sechzehner fest und schoss das Leder platziert in die untere linke Ecke zum zwischenzeitlichen 1:1.

"Wir haben bereits in der ersten Halbzeit gut gespielt und waren überwiegend im Ballbesitz. Wir haben einen Schuss auf unser Tor bekommen, der direkt reingegangen ist und das ist natürlich nicht geil. In der zweiten Halbzeit haben wir uns jedoch vorgenommen, dass wir geduldig bleiben und genau so weitermachen, um uns zu belohnen und genau das ist dann auch passiert”, bilanzierte Kesim nach dem vergangenen Heimspiel.

In 12 Regionalligaspielen erzielte Kesim bislang sechs Tore und legte zwei weitere Treffer für seine Mitspieler auf. Hinzu kommen zwei Tore und zwei Vorlagen aus drei Spielen im Niederrheinpokal. Das ist eine starke Quote, aber der junge Stürmer sieht noch Luft nach oben. "Ich bin bislang sehr zufrieden mit der Torausbeute, aber als Stürmer will man immer mehr", erklärte Kesim.

Ich bin bislang sehr zufrieden mit der Torausbeute, aber als Stürmer will man immer mehr. Timur Mehmet Kesim

Am kommenden Freitag (25. Oktober, 19 Uhr) werden die Oberhausener beim FC Schalke 04 II gastieren. Die Schalker befinden sich derzeit mitten im Abstiegskampf und stehen mit acht Zählern auf dem 17. Tabellenplatz. Mit einem Sieg könnte sich RWO weiter oben festbeißen.

"Ich weiß noch nicht hundertprozentig, was uns erwarten wird. Wir haben nach dem Sieg gegen Wiedenbrück vom Trainer zwei Tage frei bekommen und danach werden wir uns auf Schalke vorbereiten", verriet Kesim.

Weitere Stimmen zum Spiel zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem SC Wiedenbrück gibt es hier.