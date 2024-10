Rot-Weiß Oberhausen: Strategische Neuausrichtung - Er soll den RWO-Vertrieb in Zukunft leiten

Rot-Weiß Oberhausen hat eine Verpflichtung abseits des Rasens getätigt. Es geht um eine strategische Neuausrichtung bei RWO.

Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen stellte einen Tag nach dem Einzug in das Viertelfinale im Niederrheinpokal (1:0 beim Oberligisten VfB Homberg) eine neue Personalie vor.

René Thiehoff ist der neue Leiter Vertrieb bei den Kleeblättern. Der 26-jährige Oberhausener wird in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand die kaufmännische Vertriebsarbeit verantworten.

René Thiehoff bringt umfassende Erfahrung im Sportbusiness mit, insbesondere in den Bereichen Sponsoring, Vermarktung und Vereinsentwicklung. In seiner letzten Position als Projektkoordinator für die UEFA EURO 2024 am Standort Dortmund war er an der Planung, Organisation und Durchführung eines der größten Sportereignisse der Welt beteiligt.

Während der Turnierspiele fungierte er als Liaison Officer im Operations Center und war in dieser Funktion Ansprechpartner für verschiedene Organisationen und Behörden, was seine Fähigkeit zur professionellen Kommunikation und zum Management komplexer Abläufe unterstreicht.

„Mit René Thiehoff haben wir einen Experten gewonnen, der bereits als Leiter für Sponsoring und Strategie bei mehreren Profiklubs, darunter zuletzt beim 1. FC Phönix Lübeck, bewiesen hat, dass er professionelle Strukturen erfolgreich implementieren und nachhaltige Entwicklungen im Bereich der Vermarktung initiieren kann. Sein umfangreiches Netzwerk und seine offene, kommunikative Art machen ihn zu einer idealen Ergänzung für unser Team“, kommentiert Maximilian Gregorius, Vorstand von RWO.

Als einer der größten Vereine Oberhausens haben wir eine Verantwortung, die Sichtbarkeit des Vereins in der Region zu erhöhen René Thiehoff

Thiehoff selbst erklärt: „Rot-Weiß Oberhausen ist mein Heimatverein. Ich bin mit RWO aufgewachsen – mein Vater war Fan, mein Großvater ebenso. Wer einmal mit dem RWO-Virus infiziert ist, bleibt ein Leben lang Anhänger. Ich freue mich darauf, in meiner neuen Position die positive Entwicklung des Vereins weiter voranzutreiben und langfristige Grundlagen für eine erfolgreiche Vermarktung zu schaffen.“

Dabei stehe im Vordergrund, dass RWO strategisch neu ausgerichtet wird. Thiehoff: "Es geht darum, nachhaltige Projekte und soziale Initiativen zu fördern, ein Vereinsleitbild zu entwickeln und dadurch auch mittelfristig die Zuschauerzahlen zu erhöhen. Wir wollen neue Partner gewinnen und die Identifikation mit dem Verein in der Stadt stärken. Als einer der größten Vereine Oberhausens haben wir eine Verantwortung, die Sichtbarkeit des Vereins in der Region zu erhöhen. Ich freue mich, diesen Weg mitgestalten zu dürfen.“