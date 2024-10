In der Regionalliga Nordost gab es bereits vier Trainerentlassungen. Nun hat auch der Klub, der zuletzt seinen Trainer vor die Tür setzte, einen neuen Coach gefunden.

Der Greifswalder FC hat Markus Zschiesche als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 42-Jährige hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben. Mit ihm tritt auch Timur Binerbay als Co-Trainer den Weg nach Greifswald an.

In der Regionalliga Nordost trainierte Zschiesche bereits bei Tennis Borussia Berlin, bei dem auch Binerbay schon Teil des Trainerteams war. Außerdem war Zschiesche, der Inhaber der Fußballlehrer-Lizenz ist, auch beim SV Babelsberg tätig. Jüngst war der gebürtige Berliner bei den Würzburger Kickers in der Regionalliga Bayern aktiv und musste hier nach wenigen Spieltagen in 2024/2025 seinen Posten für Martin Lanig räumen.

Auch in der Regionalliga West sammelte Zschiesche Erfahrungen. Vom 7. Januar bis zum 30. Juni 20219 war er für den Bonner SC verantwortlich. Fünf Siege, drei Remis, sechs Niederlagen, so fällt Zschiesches Bilanz in seiner bisherigen NRW-Station aus.

Übernehmen wird das Gespann allerdings erst ab Dienstag (15. Oktober) in Greifswald. Am Samstag war noch Interimscoach Daniel Rellmannfür die Mannschaft, die bei Anker Wismar mit 5:1 im Landespokal gewann, verantwortlich.

Greifswalder FC: Ex-Zweitligaprofi Lars Fuchs musste seinen Posten räumen

Der Greifswalder FC hatte vor wenigen Tagen Cheftrainer Lars Fuchs, 60-maliger Zweitligaspieler (Eintracht Braunschweig, VfL Osnabrück, 1. FC Magdeburg, Anm. d. Red.), und Co-Trainer René Lange mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden. RevierSport berichtete.

Heiko Jaap, Vorstandsvorsitzender des Greifswalder FC, erklärte: "Die Entscheidung ist uns wirklich nicht leichtgefallen, weil "Fuchser" und "Rinne" jeden Tag alles für den Verein gegeben haben. In den vergangenen eineinhalb Jahren hat "Fuchser" das Team zu einer etablierten Mannschaft in der Regionalliga Nordost weiterentwickelt. Leider waren in dieser Saison nur noch wenige überzeugende Spiele dabei. Dazu haben die Ergebnisse zuletzt auch nicht mehr gepasst, weshalb wir uns gezwungen gesehen haben, zu handeln. Wir danken den beiden für ihre geleistete Arbeit beim Greifswalder FC und wünschen ihnen für die Zukunft nur das Beste."