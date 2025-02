Der Bonner SC marschiert mit großen Schritten auf die Regionalliga West zu. Jetzt ist ein neuer Mann an Bord, der die Liga bereits gut kennt.

Auch beim Bonner SC ist "Deadline Day". Der Dominator der Mittelrheinliga greift einem möglichen Aufstieg in die Regionalliga West offenbar schon einmal vorweg. Mit Robin Bird ist ein neuer Mann an Bord, der die Liga bestens kennt.

Bird war seit Sommer 2024 vereinslos, nachdem er in der Vorsaison für die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf gespielt hatte. Insgesamt 58 Spiele hat der Rechtsaußen für die Rheinländer auf dem Buckel - allesamt in der Regionalliga West.

Da der Bonner SC mit 40 Punkten die Mittelrheinliga deutlich anführt, dürfte Bird bald wieder in der 4. Liga aufschlagen.

"Wir freuen uns, die Verpflichtung von Robin Bird bekannt zu geben, der unserer Offensive durch seine Fähigkeiten zusätzliche Flexibilität verleihen wird. Robin hat bereits in der Regionalliga West seine Qualitäten unter Beweis gestellt und verfügt weiterhin über ein erhebliches Entwicklungspotenzial. Ich kenne Robin Bird bereits aus seiner Zeit bei Viktoria Köln und habe mich seit längerer Zeit darum bemüht, ihn für unseren Verein zu gewinnen. Nun ist es mir endlich gelungen, einen talentierten Spieler aus unserer Region zu verpflichten", sagte Bonns Sportdirektor Daniel Zillken.

Der in Troisdorf geborene Spieler hat seine Fähigkeiten in den Jugendmannschaften von Viktoria Köln, VfL Wolfsburg sowie in der U23 von Fortuna Düsseldorf unter Beweis gestellt und seine Stärken im Herrenfußball in der Regionalliga West demonstriert. Mit seiner technischen Versiertheit und seinem ausgeprägten Spielverständnis wird er zweifellos eine wertvolle Verstärkung für den Kader darstellen.

"Der Kontakt zu Daniel Zillken besteht schon länger und ich bin sehr froh, bald wieder auflaufen zu dürfen. Hier in Bonn sind die Bedingungen ideal und auch die Mannschaft verfügt über viel Potential und eine starke Mentalität. Während der Vorbereitung möchte ich mich von meiner besten Seite zeigen und mich so schnell wie möglich integrieren", sagte Bird.