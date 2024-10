Der 1. FC Bocholt hat seinen neuen Coach vorgestellt, der zunächst bis zum Ende der Saison unterschrieb.

Jetzt hat der 1. FC Bocholt auch offiziell den Nachfolger von Björn Mehnert vorgestellt. Wie von RS bereits berichtet, wird Sunay Acar den ambitionierten Regionalligisten Übernehmen.

Der 46-Jährige unterzeichnete am Donnerstag einen zunächst bis 30.06.2025 gültigen Arbeitsvertrag mit erfolgsabhängiger Option auf Verlängerung. Christopher Schorch, die letzten drei Partien (zwei Siege) als Interimstrainer der Profis agierend, kehrt zurück auf seine primäre Position als Sportgeschäftsführer.

Sunay Acar, der seinen Vertrag beim KFC Uerdingen auflöste, wo er im Sommer als Trainer unterschrieb, aufgrund der Ungereimtheiten beim KFC den Job aber nie antreten konnte, kann schon auf einige Trainerstationen zurückschauen.

Im Sommer 2020 übernahm er nach dem Abschied von Stefan Janßen die Regionalliga-Mannschaft in Homberg. Nach seinem Ausscheiden in Homberg im April 2022 heuerte der angehende A-Lizenz-Inhaber im März 2023 beim SV Straelen an, wo man sich in der Winterpause 2023/2024 trotz Tabellenplatz drei und guten Chancen auf die Regionalliga-Rückkehr aus finanziellen Gründen vom Spielbetrieb zurückzog.

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt freut sich: „Ich hatte von Anfang an sehr gute Gespräche mit Sunay, der mich nicht nur auf der menschlichen Ebene gepackt hat. Auch sein Fußballfachwissen ist hervorragend und passt mit seinen Idealen und seiner Spielidee sehr gut zu dem, was wir uns beim 1. FC Bocholt vorstellen. Ich wünsche Sunay ein glückliches Händchen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

Wir wollen den eingeschlagenen Weg mit den tollen FC-Fans und dem Umfeld weitergehen und vor allem auf dem Platz mit Kampf und fußballerischer Finesse überzeugen Sunay Acar

Was der neue Coach ebenso sieht, nach seiner Unterschrift sagte er: "Die letzten Tage waren sehr intensiv. Ich hatte einen sehr guten, sehr klaren Austausch mit Christopher Schorch. Uns eint die Meinung über die Mannschaft, die eine sehr gute Qualität hat und enorm von ihrem Willen und ihrer Leidenschaft lebt. Dieses Feuer gilt es, dauerhaft zu entfachen, um Erfolg zu haben. Wir wollen den eingeschlagenen Weg mit den tollen FC-Fans und dem Umfeld weitergehen und vor allem auf dem Platz mit Kampf und fußballerischer Finesse überzeugen. Beim 1. FC Bocholt entsteht richtig was und ich bin sehr glücklich, ein Teil davon zu werden.“

Acar befindet sich gerade in der Endphase seiner UEFA-A-Lizenz-Ausbildung und kann daher mit einer Ausnahmegenehmigung des WDFV als Cheftrainer bei den Profis des 1. FC Bocholt fungieren. Er wird im Team mit Marcel Reichwein (Co-Trainer) und Sebastian Patzler (Torhüter) zusammenarbeiten.