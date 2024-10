Fortuna Köln gegen Rot-Weiß Oberhausen: So lautet am Samstag, 12. Oktober (14 Uhr), das Topspiel in der Regionalliga West. Der Fortuna-Kapitän ist jedenfalls heiß.

Mit fünf Siegen in Folge startete Fortuna Köln in die Saison. Ein absoluter Traumstart! Es folgten aber zuletzt vier sieglose Begegnungen in Serie, bevor die Partie gegen Türkspor Dortmund mit 2:0 für die Fortuna gewertet wurde. RevierSport berichtete. "Zehn Spiele, 21 Punkte: Die Lage ist schon komfortabel und wir spielen auf jeden Fall eine gute Saison. Aber: Wir hätten gegen Türkspor lieber gespielt und nach 90 Minuten über drei Punkte gejubelt. Wir wollten nach den vier Spielen ohne Sieg endlich wieder einen Dreier einfahren. Aber natürlich nehmen wir diesen jetzt vom grünen Tisch mit", erklärt Dominik Ernst. Der 34-jährige ist Kapitän der Fortuna und ein Dauerbrenner. In dieser Saison verpasste der gebürtige Gelsenkirchener noch keine einzige Einsatzminute. Auch gegen RWO wird er wieder mit von der Partie sein. Auf das Spiel am Samstag (12. Oktober, 14 Uhr) brennt er jetzt schon. Ernst: "Wir haben zuletzt im Südstadion 1:1 gegen den FC Gütersloh gespielt. Das war vielleicht unser schlechtestes Saisonspiel. Darauf wollen wir jetzt daheim eine Reaktion zeigen und die Fans wieder mitnehmen. Da kommt mit RWO genau der richtige und sehr attraktive Gegner nach Köln." Die Ziele, die wir uns intern setzen, sollen auch intern bleiben. Unsere Devise bleibt von Spiel zu Spiel zu schauen. Damit sind wir bisher gut gefahren. Dass ich persönlich davon träume, noch einmal in der 3. Liga zu spielen, darf ich aber schon verraten. Schließlich darf jeder Träume haben Dominik Ernst Die Oberhausener haben, wie die Kölner, ebenfalls 21 Punkte auf dem Konto. Nur Lotte und MSV Duisburg mit je 23 Zählern sind besser. Ernst und Co. schauen aber weiter "von Spiel zu Spiel". Ein offizielles Saisonziel gibt es nicht. Ernst: "Die Ziele, die wir uns intern setzen, sollen auch intern bleiben. Unsere Devise bleibt von Spiel zu Spiel zu schauen. Damit sind wir bisher gut gefahren. Dass ich persönlich davon träume, noch einmal in der 3. Liga zu spielen, darf ich aber schon verraten. Schließlich darf jeder Träume haben." 160 Begegnungen bestritt Ernst in seiner Karriere in der 3. Liga, 66 Partien davon für Fortuna Köln. Um den Ernst-Traum von der Drittliga-Rückkehr aufrechtzuerhalten, sollte die Fortuna im Spitzenspiel Rot-Weiß Oberhausen besiegen.

