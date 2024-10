Der Wuppertaler SV verpasste am 10. Spieltag gegen den 1. FC Bocholt einen wichtigen Befreiungsschlag. Der Vorjahresdritte steckt weiterhin in der unteren Tabellenhälfte fest.

Der Wuppertaler SV spielt weiterhin eine durchwachsene Saison in der Regionalliga West. Der Vorjahresdritte steht mittlerweile mächtig unter Druck, denn anstelle von Aufstiegsambitionen muss die Mannschaft von Trainer René Klingbeil immer mehr den Blick nach unten richten.

Vor der Partie gegen den Tabellennachbarn aus Bocholt stand der WSV mit elf Punkten aus neun Spielen auf dem 13. Platz. Nach einem schwachen Saisonstart konnten die Wuppertaler zuletzt eine Serie von vier Spielen ohne Niederlage starten. Doch nach der 0:3-Niederlage am vergangenen Wochenende in Rödinghausen folgte im Duell gegen Bocholt der nächste Dämpfer für den WSV. Am Ende musste sich die Elf von Klingbeil mit 1:5 geschlagen geben.

Dabei sah der Start der Wuppertaler alles andere als schlecht aus. Bereits nach elf Minuten brachte Ex-Profi Marco Terrazzino seine Mannschaft in Führung.

Dieser zeigte sich nach der verspielten Führung enttäuscht: "Es ist für mich schon ein ernüchterndes Ergebnis. Die ersten 15 Minuten waren von uns ganz gut. Doch über weite Strecken haben wir heute keine gute Leistung gezeigt. Am Ende ein schwarzer Tag für mich und die Mannschaft."





Nach der zwischenzeitlichen Siegesserie (drei Siege, ein Remis) befindet sich der Wuppertaler SV momentan im freien Fall auf die Abstiegsplätze. Klingbeil warnt: "Wir müssen jetzt extrem aufpassen. Die Tabelle hochzuklettern, ist ziemlich schwer, fallen tut man aber ziemlich leicht und schnell. In dieser Liga wird jeder Fehler bestraft und eiskalt ausgenutzt."

Erklären konnte sich der 43-Jährige den Auftritt seiner Mannschaft nicht: "Dieses gute Gefühl und die Atmosphäre, die wir uns auch unter der Woche erarbeitet haben, konnten wir nicht nutzen. Am Ende zählt die Leistung, die man am Wochenende auf dem Platz zeigt."

Vor allem ärgert es Klingbeil, wie sich seine Mannschaft nach dem Rückstand verhalten hat. "Wir sind nach diesem Rückstand schon auseinandergefallen. Was uns momentan noch ein Stück weit fehlt, ist diese Comeback-Qualität und vor allem der Glaube daran. Wenn man beim Stand von 1:3 zu Hause den Anschlusstreffer erzielt, dann ist alles möglich. Aber wir lassen zu schnell und zu früh los. Für die jungen Spieler, die dann reinkommen, ist es natürlich schwer. Aber wir müssen auch mental daran arbeiten, so ein Spiel dann nicht komplett aus der Hand zu geben."

Doch Klingbeil blickt direkt nach vorne und hat dabei einen sehnlichen Wunsch: "Ich möchte auch mal einen ruhigen Nachmittag, wo wir mit drei oder vier Toren führen. Irgendwann wird das Ganze passieren, aber das wird einem hier in dieser Liga keineswegs geschenkt. Wir müssen in die Spur kommen und uns stabilisieren. Aber das passiert nun mal leider nicht von heute auf morgen."

Ein Ziel bleibt aber für Klingbeil bestehen: "Alle hier in diesem Verein haben Ziele. Man möchte mit diesen talentierten Spielern natürlich irgendwann raus aus dieser Liga. Aber Fußball ist ein Ergebnissport, bei dem man seine Leistung abrufen muss."