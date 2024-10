Rot-Weiß Oberhausen hat auf seine Ausfälle reagiert und einen Offensivmann verpflichtet, der auch schon 89 Mal in der 3. Liga auf dem Platz stand.

Eigentlich wollte Rot-Weiß Oberhausen auf dem Transfermarkt nicht mehr zuschlagen. Doch nun konnte der Vierte der Regionalliga West offenbar doch noch einmal nachlegen.

Kurz nach der Bekanntgabe, dass Mittelfeldmotor Moritz Stoppelkamp mit einer Muskelverletzung mehrere Wochen ausfällt, gab RWO die Verpflichtung von Offensivspieler Tarsis Bonga bekannt.

Der 27-Jährige, der die Jugendabteilungen der TuS Koblenz, des Bonner SC und von Bayer Leverkusen durchlief, stand zuletzt für den Halleschen FC in der 3. Liga auf dem Platz.

Insgesamt kommt der ehemalige Bochumer auf 24 Partien in der 2. Bundesliga (für den VfL Bochum und Eintracht Braunschweig), zudem auf 89 Begegnungen in Liga drei (sieben Tore und zwölf Vorlagen für den FSV Zwickau, den Chemnitzer FC und 1860 München und den Halleschen CF).

Dennis Lichtenwimmer Conversano, sportlicher Leiter von RWO, freut sich: "Tarsis befindet sich bereits seit ein paar Wochen bei uns im Training und zu Beginn stand ein Transfer nicht zur Diskussion. Wie es im Fußball manchmal so ist, ändern sich Dinge. Wir sind glücklich, mit Tarsis Fähigkeiten nochmal offensiv nachzulegen, um uns für die kommenden Wochen inklusive des Niederrheinpokals bestmöglich aufzustellen.“

Der Spieler selber betont nach der Vertragsunterschrift: "Ich bin sehr froh, einen Verein gefunden zu haben, der gut zu mir passt und wo ich mich wohlfühle. In die Mannschaft konnte ich mich bereits integrieren und das wollen wir natürlich schnellstmöglich auf den Platz bringen. Für mich geht es darum, dem Team mit meinen Qualitäten zu helfen.“

Nach der Niederlage beim SC Paderborn II (1:3) verlor RWO die Tabellenführung. Am Sonntag (14 Uhr) steht nun das nächste Heimspiel gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf an. Hier wollen die Kleeblätter wieder in die Erfolgsspur, um ganz oben weiter ein Wörtchen mitreden zu können.