Der Geschäftsführer des MSV Duisburg kündigt Shop-Eröffnung für Ende Oktober an. Fans können nun ein spezielles Hotelzimmer beziehen.

Die Betten sind bereits bezogen – mit der neuen Wäsche des MSV Duisburg. Im Intercity Hotel am Hauptbahnhof, dem Partner-Hotel des Fußball-Regionalligisten, können Gäste nun ein MSV-Zimmer buchen, gespickt mit unzähligen Zebra-Utensilien.

Die Nachricht, die dahintersteckt: Es gibt endlich wieder Fanartikel, die der MSV bald auch wieder im Zebra-Shop in der Schauinslandreisen-Arena verkaufen wird. Dies kündigte Geschäftsführer Michael Preetz nun an.

Kissen, Bettdecken, Schals, Caps, Badeenten – das MSV-Zimmer steht komplett im Zeichen der Zebras. Ein vergleichbares Angebot gibt es in Braunschweig im Hotel Deutsches Haus.

Hier erinnert das Zimmer 67 an die einzige Deutsche Meisterschaft von Eintracht Braunschweig im Jahr 1967. „Es ist ein Traum, dass wir unser eigenes Zimmer haben in Blau und Weiß“, sagt MSV-Marketingchef Christian Koke in einem Vereinsvideo.

MSV-Geschäftsführer hofft auf einvernehmliche Lösung

Vor der Zebra-Kamera saß auch Geschäftsführer Michael Preetz. Der 57-Jährige sagt: „Es gibt eine Menge Gründe, sich auf den neuen Fanshop zu freuen. Das Warten wird sich gelohnt haben.“ Ende Oktober soll der Zebra-Shop seine Pforten wieder öffnen. Capelli ist beim MSV nicht nur Gesellschafter (40,1 Prozent der Anteile), sondern war über viele Jahre auch Ausrüster und Betreiber des Fanshops. Im Juni hatte der MSV die entsprechenden Verträge gekündigt und verwies auf Zahlungsrückstände des Partners.

Aus Sicht von Capelli verhält sich die Sache indes anders. Gegenüber der Sportredaktion hatte Kay Mourheg, Präsident von Capelli Europe, Ende August erklärt: „Ohne interne Vertragsdetails offenzulegen, kann ich sagen, dass damals wie heute lediglich Zahlungen in unsere Richtung offen sind.“ Beide Seiten hatten angekündigt, ihre Ansprüche gegebenenfalls auf dem juristischen Weg geltend zu machen. Aktuell sagt Michael Preetz zum Vorgang: „Wir sind weiter im Austausch und im Kontakt mit Capelli und suchen natürlich idealerweise eine einvernehmliche Lösung mit dem Unternehmen.“

Im Zuge der Trennung verschwanden alle Fanartikel aus dem Shop der Arena, die Regale waren in den letzten Monaten leer, es waren nur noch Tickets für die Spiele der Meidericher erhältlich. Mit neu aufgelegten Produkten soll der Verkauf nun Ende des Monats wieder starten.