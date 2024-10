Das ist mal ein Name für Nord-Regionalligist Phönix Lübeck. Einer neuer Mann für das zentrale Mittelfeld ist da. Bekannt ist er auch in der Regionalliga West.

Sebastian Jakubiak wird künftig wieder in seiner Heimatstadt Lübeck auflaufen - und zwar für den Regionalliga-Nord-Klub Phönix Lübeck. Das gab der Viertligist am Donnerstagabend, 3. Oktober, bekannt.

"Nach meiner Zeit im Ausland freue ich mich nun ganz besonders darauf, wieder in Lübeck auf dem Rasen zu stehen. Ich brenne für die kommenden Aufgaben und bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden - dazu möchte ich mit meinen Fähigkeiten natürlich einen wichtigen Beitrag leisten", sagte Jakubiak.

Jene Zeit im Ausland verbrachte er zuletzt bei Safa Beirut FC. Von Januar bis Juli 2024 stand der 31 Jahre alte, zentrale Mittelfeldspieler bei dem libanesischen Erstligisten unter Vertrag, spielte elfmal. Im Sommer war dann aber Schluss - und Jakubiak vereinslos.

Phönix Lübeck bekommt mit dem "verlorenen Sohn", der tatsächlich beim Stadtrivalen VfB Lübeck ausgebildet worden ist, die geballte Erfahrung. Denn neben dem VfB verbrachte Jakubiak einen Teil seiner Jugendzeit auch in der U17 des Hamburger SV. Im Juli 2013 kehrte er dem VfB Lübeck den Rücken und schloss sich dem FC St. Pauli II an.

Nach zwei Jahren bei den Kiezkickern ging es für den zentralen Mittelfeldspieler dann zum damaligen Regionalliga-West-Vertreter SV Rödinghausen. Von 2015 bis 2017 lief er für den SVR auf, erzielte in 50 Spielen vier Tore und gab vier Vorlagen.

Weiter ging es dann zu Heracles Almelo, wo er in der niederländischen ersten Liga Erfahrungen sammelte. 23 Mal stand er in drei Jahren in der Eredivisie auf dem Feld, ehe er im Sommer 2020 zum 1. FC Magdeburg ging. Jakubiak war Teil jener Mannschaft, die im Sommer 2022 in die zweite Liga aufstieg. Auf sein Konto wanderten 28 Drittliga-Spiele, ein Tor und zwei Vorlagen.

Mit dem FCM ging Jakubiak nicht in Liga zwei, sondern wechselte zu Septemvri Sofia nach Bulgarien, später in den Libanon und jetzt eben wieder nach Lübeck. Bisher stehen 122-Regionalliga-Spiele in seiner Vita. Es werden weitere hinzukommen.