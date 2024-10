Am kommenden Spieltag möchte der MSV Duisburg gegen den SV Rödinghausen die Tabellenführung verteidigen. Der Gegner kommt mit viel Selbstvertrauen.

Der MSV Duisburg erlebte am vergangenen Samstagabend ein höchst emotionales Spiel. Bei der U23 von Schalke 04 siegten die Zebras durch ein Tor in der 99. Minute mit 2:1 und eroberten den ersten Tabellenplatz in der Regionalliga West. Auch rund 30 Minuten nach dem Abpfiff feierte ein Teil der 1000 mitgereisten Fans noch die Tabellenführung.

Weiter geht es für den MSV Duisburg am kommenden Spieltag (05. Oktober, 14 Uhr) mit einem Heimspiel: Dann reist der SV Rödinghausen in die Schauinsland-Reisen-Arena. Es ist das erste Mal, dass sich der einstige Bundesligist und die Ostwestfalen in einem Pflichtspiel gegenüberstehen. Diese Partie hat durchaus das Prädikat Spitzenspiel verdient.

Denn: Auch wenn der SVR in der Tabelle "nur" auf dem sechsten Rang steht, beträgt der Rückstand auf den MSV gerade einmal drei Zähler. Dazu hat Rödinghausen das minimal schwächere Torverhältnis. Das bedeutet, mit einem Auswärtssieg, der höher als 1:0 ausfällt, würde der Gast den Spitzenreiter überholen und vom Thron stoßen.

Aktuell ist die Mannschaft von Cheftrainer Farat Toku in einer hervorragenden Verfassung. Die Bilanz der letzten fünf Partien: Vier Siege, ein Remis, 12:1 Tore. Zuletzt wurde der Wuppertaler SV mit 3:0 bezwungen. Durch diesen Dreier bestätigte die Toku-Elf den Status als formstärkstes Team der Regionalliga West.

In den jüngsten Spielen konnte sich der Trainer sogar den Luxus leisten, den vierfachen Torschützenkönig dieser Spielklasse erst von der Bank zu bringen. Die Rede ist natürlich von Simon Engelmann. Auch wenn er schon zweimal als Joker erfolgreich war und mit drei Treffern der beste Torjäger des SVR ist (gemeinsam mit Abdul Fesenmeyer), fungiert er momentan eher als Joker.

Das spricht für die Qualität des Kaders. Entsprechend weiß MSV-Coach Dietmar Hirsch, was seine Mannschaft am Samstag erwartet: "Das ist ein absolutes Top-Spiel. Es kommt eine sehr reife und aufstrebende Mannschaft zu uns. Ich hoffe auf viele Zuschauer. Klar ist: Wir bereiten uns sehr konzentriert auf Rödinghausen vor. "