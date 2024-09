Der MSV Duisburg hat in der Regionalliga West den ersten Tabellenplatz erobert - auch dank Kapitän Alexander Hahn.

Wenn es schwer wird, dann geht der Kapitän voran: Ein Beispiel dafür lieferte Alexander "Ali" Hahn am Samstagabend im Parkstadion. Der kopfballstarke Spielführer des MSV Duisburg erzielte bei der U23 des FC Schalke 04 per Kopf in der 67. Minute den Treffer zum 1:1-Ausgleich.

Damit leitete er die Wende ein, am Ende siegte der MSV noch mit 2:1. Entsprechend gut gelaunt war Hahn beim Interview nach den emotionalen 99 Minuten in Gelsenkirchen. Trotzdem legte er auch den Finger in die Wunde:

"Als gesamte Mannschaft war die erste Halbzeit ein Totalausfall. Sie sind einfach durch unser gesamtes Mittelfeld gelaufen, da hatten wir als Mannschaft keinen Zugriff. Es war so ein Spiel, wo der Trainer auch fünf, sechs oder siebenmal hätte wechseln können zur Pause. Er hat dann die richtigen Worte gefunden."

Besonders freute sich der 31-jährige Abwehrchef für seinen Innenverteidiger-Partner Tobias Fleckstein, der in der allerletzten Minute den Siegtreffer erzielte:

Am Ende haben wir es uns, glaube ich, auch verdient. Wir sind sehr ehrgeizig und eine intakte Mannschaft. Das sieht man daran, dass wir bis zur letzten Sekunde an den Sieg glauben. Das zeichnet uns aus. Nur so kann man dieses Spiel gewinnen. Alexander Hahn.

"Ali" Hahn zeigte auf Schalke, nicht nur aufgrund seines Treffers zum 1:1, eine gute Leistung. Der ehemalige Essener und Münsteraner überzeugte mit viel Ruhe und Übersicht im Spielaufbau. Diese Qualitäten werden auch am kommenden Spieltag (5. Oktober, 14 Uhr) gefragt sein.

Dann geht es für die Zebras mit einem Heimspiel gegen den SV Rödinghausen weiter. Es ist das erste Mal, dass sich der einstige Bundesligist und die Ostwestfalen in einem Pflichtspiel gegenüberstehen. Und klar: Für den SVR ist die Partie in der Schauinsland-Reisen-Arena natürlich das Saisonhighlight. Beide Teams trennen nur drei Punkte. Es kann also durchaus von einem Spitzenspiel gesprochen werden.