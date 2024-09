Der 1. FC Bocholt kommt einfach nicht in Schwung. Der Vize-Meister musste nach einem Sieg in der Vorwoche wieder eine Niederlage einstecken.

Es bleibt dabei: Der amtierende Vize-Meister der Regionalliga West, 1. FC Bocolt, tritt auf der Stelle. Den Bocholtern gelingt es einfach nicht, sich mal mit zwei oder drei Siegen an das obere Tabellendrittel zu spielen.

Nach dem 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach II bleibt Bocholt bei zehn Punkten stehen. Der Gladbacher Nachwuchs hat 18 und der Tabellenführer Lotte 20 Zähler auf dem Konto.

Vor rund 2000 Fans am Hünting lag die von Interimstrainer Christopher Schorch geführte Bocholter Mannschaft zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung, um am Ende das Spiel doch zu verlieren. Große Enttäuschung bei den Hausherren und große Freude beim Gast vom Niederrhein.

"Es war das erwartet schwierige Auswärtsspiel, das wir am Ende verdient gewonnen haben", resümierte Gladbachs U23-Trainer Eugen Polanski.

Polanski meinte weiter: "Wir haben nach unserer Führung das defensive Umschalten vernachlässigt, und so beide Gegentore kassiert. Das haben wir in der Halbzeit angesprochen. Schade, dass wir dann den Sack nicht schon früher zumachen konnten, aber insgesamt hat meine Mannschaft den Männerfußball hier in Bocholt toll angenommen", sagte Trainer Polanski.

Am kommenden Samstag (14:00 Uhr) empfangen die Jungfohlen dann den 1. FC Düren im Rheydter Grenzlandstadion. Für Bocholt geht es zum "Duell der Enttäuschten" nach Wuppertal. Sowohl der 1. FC als auch WSV wollten eine viel bessere Rolle spielen.

Dann wird der 1. FC Bocholt wahrscheinlich mit einem neuen Trainer nach Wuppertal fahren. RevierSport berichtete.

Die Statistik zum Spiel

1. FC Bocholt: Fox - Riedel (72. Akritidis), Donner, Mensah (72. Gösweiner), Wellers (60. Dörfler), Euschen, Stojanovic, Lorch (89. Lunga), Janssen, Shubin (89. Mesic), Holldack

Borussia Mönchengladbach II: Neutgens – Ullrich, Lieder, Schweers, Korb – Pesch (81. Hamafi), Ampadu (90.+3 Najjar), Stange, Herrmann (81. Asallari) – Ranos (90.+3 Foss), Boteli (90. Atty)

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk

Tore: 0:1 Ranos (19.), 1:1 Euschen (22.), 2:1 Euschen (42.), 2:2 Ranos (45.+1), 2:3 Pesch (57.), 2:4 Ranos (90.)

Zuschauer: 1835