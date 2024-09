Rot-Weiß Oberhausen spielt bis dato eine beeindruckende Saison. RWO ist Tabellenführer der Regionalliga West. Und, klar: Die Spieler haben sich natürlich in den Fokus gespielt.

Seit langer Zeit geht es für Rot-Weiß Oberhausen erstmals als Tabellenführer in ein Regionalliga-West-Spiel. Und das am 9. Spieltag.

RWO reist am Samstag (28. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) in die Home-Deluxe-Arena. Gegner: Die U21 des SC Paderborn. Dennis Lichtenwimmer weiß, dass das kein einfaches Spiel wird. Der MSV Duisburg lässt grüßen, die Zebras verloren Ende August mit 1:2 in Paderborn.

"Der SC Paderborn hat eine sehr gute U-Mannschaft beisammen. Ich habe sie schon vor der Saison im oberen Drittel gesehen. Und sie kommen jetzt immer besser in Fahrt. Die Paderborner Verantwortlichen beweisen Jahr für Jahr ein gutes Auge für Talente", lobt RWO-Sportchef Lichtenwimmer den kommenden Gegner und dessen Kaderplanung.

Sein Zusatz: "Es ist schon ein cooles Gefühl als Tabellenführer nach Paderborn zu fahren. Es wird aber ein hartes Stück Arbeit, Platz eins zu verteidigen. Uns werden eventuell wichtige Spieler ausfallen."

Es sind schon viele, wenn ich auf die Liste der Akkreditierungen schaue. Wir haben natürlich auch von der Altersstruktur eine interessante Mannschaft für die Scouts der Profimannschaft Dennis Lichtenwimmer

Hinter den Einsätzen von Moritz Stoppelkamp (muskuläre Probleme), Nico Klaß (Rückenbeschwerden) und Luca Schlax (Pferdekuss) sowie Simon Ludwig (Trainingsrückstand) stehen noch dicke Fragezeichen. Michel Niemeyer (muskuläre Probleme) und Pierre Fassnacht (Mittelfußbruch) werden definitiv ausfallen.

Wir wollen natürlich trotzdem mit der Unterstützung einiger hundert Oberhausener den Platz als Sieger verlassen", betont Lichtenwimmer, der auch erwähnen wollte, dass sich rund 100 RWO-Fans in der neuen Kneipe am Stadion Niederrhein zum Rudelgucken angemeldet haben. "Das Interesse an RWO und der Mannschaft ist aktuell groß. Das freut uns natürlich sehr."

Und das gilt nicht nur für das Fan-Interesse. Denn in letzter Zeit schauen immer wieder Scouts bei den RWO-Spielen vorbei. "Es sind schon viele, wenn ich auf die Liste der Akkreditierungen schaue. Wir haben natürlich auch von der Altersstruktur eine interessante Mannschaft für die Scouts der Profimannschaften“, sagt Lichtenwimmer.

Mit einem weiteren Sieg beim SC Paderborn dürften die Tribünen beim nächsten RWO-Heimspiel - Sonntag, 6. Oktober, 14 Uhr - gegen Fortuna Düsseldorf wieder gut gefüllt sein - mit Fans und auch einigen Talentspähern.