Der FC Schalke II muss am Samstag in der Regionalliga gegen den MSV Duisburg ran. Das alles mit der Hypothek von fünf Pleiten in Serie im Gepäck.

Tim Schmidt ist ein Dauerbrenner bei der U23 des FC Schalke 04. In allen acht Ligaspielen stand er über die volle Distanz auf dem Feld. Daher hat er auch schon vieles mitgemacht. Den guten Start, die Schalker holten aus den ersten drei Spielen sieben Punkte, und die Krise im Anschluss. Denn die letzten fünf Partien verlor die königsblaue Zweitvertretung allesamt. 1:3 gegen den 1. FC Bocholt, 1:4 gegen den 1. FC Düren, 0:4 gegen die U21 des 1. FC Köln, 0:1 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach und 0:1 gegen den Wuppertaler SV. Nach der Niederlagenserie sagte Schmidt gegenüber Vereinsmedien :"Die aktuelle Situation ist hart. Ich kenne das leider schon aus den vergangenen Jahren. In der Vergangenheit war ich oft mit ehemaligen Vereinen in schwierigeren Phasen. Da gilt nur eins: als Mannschaft gemeinsam da rauszukommen. Es hilft nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir wollen, dass es schnell wieder bergauf geht – und das geht nur zusammen!“ So wie wir nach der Pause gegen den WSV gespielt haben mit dem Herz und der Leidenschaft muss es gegen Duisburg weitergehen Tim Schmidt Leichter werden die Aufgaben nicht. Denn nun geht es zu Hause gegen den MSV Duisburg und dann geht es zum Vierten nach Lotte. Schmidt blickt voraus: So wie wir nach der Pause gegen den WSV gespielt haben mit dem Herz und der Leidenschaft muss es gegen Duisburg weitergehen.“ Gespielt wird am Samstag (20 Uhr), weil die U23 zeitgleich mit den Profis auflaufen soll, die ab 20:30 Uhr bei Preußen Münster im Einsatz sind. Mit Blick auf Schmidt stellt sich dann vermutlich nicht die Frage, ob er spielt. Es geht nur darum, wo er aufgestellt wird. Denn der eigentliche Innenverteidiger wurde auch schon in den Angriff befördert, hier betont er: "Ich habe keine bevorzugte Position. Der Trainer hat einen Plan für jedes Spiel. Wir sind dafür da, diesen umzusetzen. Ich gebe da Gas, wo ich eingesetzt werde.“ Apropos Trainer: Da Karel Geraerts bei den Profis entlassen wurde und Jakob Fimpel bis zur Länderspielpause übernimmt, wird die U23 am Samstag von Tomasz Waldoch betreut. Unterstützt wird der 53-Jährige vom bisherigen Trainer-Team um Co-Trainer Willi Landgraf und Torwart-Trainer Christian Wetklo.

