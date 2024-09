Der positive Trend des SV Rödinghausen geht weiter. Nach drei Siegen in Folge gab es nun ein Unentschieden.

Im Verfolgerduell trennten sich die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach und der SV Rödinghausen mit 1:1-Unentschieden.

Die Gladbacher gingen in Führung und verpassten es zu erhöhen. Die Strafe: Regionalliga-West-Rekordtorjäger Simon Engelmann traf fünf Minuten vor Schluss.

"Das ist noch unser Manko: Wir benötigen einfach zu viele Chancen. Daran müssen wir arbeiten, aber auch das kommt irgendwann. Kein Vorwurf an die Jungs, die stark gespielt haben. Trotz einer schweren Englischen Woche haben wir eine starke Teamleistung gezeigt. Mit dem Punkt können wir leben, auch wenn es nach den Chancen vielleicht zu wenig war. Aber mit so einer Leistung gegen einen solch starken Gegner werden wir noch viele Punkte in dieser Saison holen", sagte Gladbach-II-Trainer Eugen Polanski.

"Aus meiner Sicht ist das ein verdientes Unentschieden. Wir haben gute Chancen gehabt, unter anderem auch einen Pfostenschuss. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann ein wenig Glück. Nach dem Rückstand hat die Mannschaft weiter an sich geglaubt und wir haben auch auf eine offensiv Viererkette umgestellt. Das war gut. Gut ist auch, dass wir eine sehr gute Bank habe. Das hat man nach den Wechseln gesehen. Dann kommt zum Beispiel Simon Engelmann rein und macht das Tor. Er hat unglaubliche Abschlussqualitäten. Das war ein schwieriges Auswärtsspiel gegen eine sehr gute Gladbacher Mannschaft. Wir nehmen den Punkt gerne mit und bereiten uns dann ab Montag auf das Heimspiel gegen den Wuppertaler SV vor", bilanzierte Alexander Müller, Rödinghausens Sportchef, gegenüber RevierSport.

Die Statistik zum Spiel

Borussia Mönchengladbach II: Neutgens – Ullrich, Foss, Lieder, Schweers – Pesch (72. Harnafi), Ampadu (88. Moustafa), Stange, Asallari (78. Büyükarslan), Korb (78. Uwakhonye) – Fukuda (72. Herrmann)

SV Rödinghausen: Harsman - Corsten (77. Engelmann), Chato, Fesenmeyer (63. Seaton), Tia, Benjamins (77. Hippe), Horn, Wolff (77. Kurzen), Ndure, Adetula (60. Kuhlmann), Hober

Schiedsrichter: Lukas Dahmann

Tore: 1:0 Fukuda (54.), 1:1 Engelmann (85.)

Zuschauer: 361