Mit zwei Torvorlagen beim Duisburger 3:1-Heimsieg gegen Wiedenbrück glänzte Jan-Simon Symalla am Wochenende als Joker. So erlebte der 19-Jährige seinen steilen Aufstieg.

Innerhalb kürzester Zeit hat es Jan-Simon Symalla geschafft, beim MSV Duisburg zu einem der Publikumslieblinge aufzusteigen. Gerade die eigenen Talente genießen bei den Fans einen hohen Stand. So auch der 19-Jährige, dem nach einem Drittligaeinsatz im Vorjahr der schnellen Durchbruch beim Regionalliga-Spitzenklub gelungen ist.

Ob in der Startelf oder als Einwechselspieler. Der dribbelstarke Offensivmann sorgt mit viel Tempo über seine rechte Seite immer wieder für besondere Momente. Seine Joker-Qualitäten stellte der frühere U19-Akteur am Samstag gegen Wiedenbrück (3:1) mit zwei entscheidenden Assists für den zweiten Top-Joker Jakob Bookjans einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis.

„Die gesamte Teamleistung war sehr gut. Wir hatten das Spiel in der ersten halben Stunde im Griff und haben durch einen dummen Fehler den Ausgleich kassiert. Die Einwechselspieler haben schon frischen Wind gebracht. Am Ende sind wir einfach froh, dass wir gewonnen haben“, freute sich Symalla.

Das im Nachwuchsleistungszentrum und zuvor in Düsseldorf und Oberhausen ausgebildete MSV-Talent versucht stets, die eigenen Schwächen mit den Stärken auszugleichen. So war die Gewöhnung an das robuste und körperliche Viertligaspiel nicht allzu schwer. Lange Diagonalbälle in den Lauf des pfeilschnellen Mittelfeldspieler gehören zum Duisburger Auftreten unter Dietmar Hirsch dazu.

„Wir machen es so wie im Training. Das hat gut geklappt. Ich versuche einfach immer, das Beste fürs Team zu geben, den Ball schnell laufen zu lassen und gar nicht in diese Zweikämpfe zu kommen. Defensiv dagegenhalten muss man überall, nicht nur in der Regionalliga.

Manchmal muss sich Symalla auch noch kneifen, wenn er über seinen persönlichen Aufstieg spricht. Die Feierlichkeiten mit den 13.000 Anhängern in der Schauinsland-Reisen-Arena hat der 19-Jährige sichtlich genossen. „Das ist alles nicht selbstverständlich. Ich genieße jeden Moment. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen, aber wir müssen weitermachen.“

Am besten schon am kommenden Wochenende im Parkstadion gegen die U23 des FC Schalke 04. „Ich hoffe, dass wieder viele Fans mitkommen. Dann geben wir Gas und gewinnen das Spiel.“ An Selbstvertrauen mangelt es dem Meidericher Durchstarter definitiv nicht.