Kevin Hagemann erzielte beim Spiel zwischen dem Wuppertaler SV und der U23 des FC Schalke 04 das entscheidende Tor.

Aus den vergangenen vier Meisterschaftsspielen holte der Wuppertaler SV drei Siege und ein Unentschieden. Zuletzt gewann der WSV mit 1:0 (1:0) gegen die U23 des FC Schalke 04. Publikumsliebling Kevin Hagemann erzielte das Tor des Tages.

Gegen Schalke traf Hagemann bereits nach acht Minuten nach Vorlage von Marco Terrazzino und hätte 20 Minuten später beinahe den Doppelpack geschnürt, jedoch hatte S04-Keeper Luca Podlech etwas dagegen und wehrte den Schuss sehenswert ab. Zwar drehte Schalke im zweiten Durchgang auf, aber die Abwehr der Wuppertaler hielt stand und den 1:0-Sieg fest.

„Es war ein hart erkämpfter Sieg für uns. In der ersten Halbzeit ist unser Plan voll aufgegangen. Wir hatten viele Überzahlsituationen durch Balleroberungen im Mittelfeld und das hat super funktioniert”, bilanzierte Hagemann. „Im zweiten Durchgang haben wir zu viele Ballbesitzphasen der Schalker zugelassen und so konnten sie Druck aufbauen und sich Chancen erspielen. Am Ende haben wir es jedoch leidenschaftlich wegverteidigt.”

Von insgesamt elf Punkten auf der Habenseite holten die Wuppertaler ganze zehn in den letzten vier Partien. Nach dem 1:1 im Auftaktspiel gegen Türkspor Dortmund folgten Niederlagen gegen Rot-Weiß Oberhausen, Eintracht Hohkeppel und den SC Paderborn II, bevor der WSV in den letzten Wochen zurück in die Erfolgsspur fand.

Wir haben den sogenannten Bock umgestoßen und wollen diese Serie auch nicht mehr abreißen lassen. Kevin Hagemann

„Häufig ist ausschlaggebend, wie man in eine Saison startet. Das Unentschieden gegen Türkspor war ein Spiel, was wir auch hätten verlieren können. Das kann dazu führen, dass man holprig startet und so war es dann auch”, erklärte Hagemann. „Dafür haben wir in den vergangenen Wochen umso mehr gezeigt, dass wir eine absolute Einheit sind. Wir haben den sogenannten Bock umgestoßen und wollen diese Serie auch nicht mehr abreißen lassen.”

Des Weiteren lobte Hagemann die Einstellung seiner Mannschaftskollegen, da sie sich trotz der vielen Verletzten im Kader nicht aufgegeben haben. „Trotz Verletzungspech machen die Jungs ihren Job sehr gut und einheitlich und über diese Einheit haben wir es geschafft, den Bock umzustoßen.”

