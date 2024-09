Was ist denn am Montag, 16. September 2024, nur in der Regionalliga West los? Zwei Trainerentlassungen gab es schon - nun folgt der dritte Rauswurf.

Björn Mehnert ist nicht mehr Trainer des 1. FC Bocholt. Nach sieben Punkten aus sieben Spielen hat der ambitionierte Vize-Meister der Saison 2023/2024 die Reißleine gezogen. RevierSport berichtete. Und: Sebastian Tyrala musste bei Türkspor Dortmund seinen Hut nehmen - auch von dieser Entlassung berichtete RS am Montag, 16. September 2024. Das war aber noch nicht alles für diesen Tag. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei.

Nach dem 1. FC Bocholt und Türkspor Dortmund zog auch Eintracht Hohkeppel die Konsequenzen aus dem schwachen Saisonstart. Der Aufsteiger ist sehr ehrgeizig und will in die 3. Liga durchmarschieren. Auf Platz eins, den Fortuna Köln belegt, sind es aktuell elf Punkte Rückstand. Konsequenz: Aufstiegscoach Mutlu Demir muss gehen!

"Wir haben zu wenige Punkte und die Leistungen sind auch nicht gut. Wir haben vielleicht gegen Köln und Duisburg gut gespielt. Das war's dann aber auch schon. Wir sind sehr enttäuscht und glauben, dass dieser Schritt jetzt noch einmal für alle eine Art Weckruf sein wird. Denn wir sind von der Qualität der Mannschaft überzeugt. Sie müsste aufgrund dieser viel überzeugender auftreten und erfolgreicher sein", erklärt Kevin Theisen, Sportchef von Eintracht Hohkeppel, gegenüber RevierSport.

Demir war seit dem 22. Februar 2024 Trainer des hoch ambitionierten Aufsteigers, der noch vor wenigen Spielzeiten in der Kreisliga spielte. Was der Mittelrheinliga-Meister der Serie 2023/2024 vorhat, betonte Theisen bereits vor der Saison. "Die Liga hat sich verändert, das Ziel aber nicht: Wir wollen wie in den vergangenen Spielklassen wieder aufsteigen - diesmal in die 3. Liga!"

Auch wenn der Saisonstart in die Hose gegangen ist, will Theisen von dem großen Ziel 3. Liga keinen Abstand nehmen - im Gegenteil: "Der neue Trainer weiß genau, was wir vorhaben: Wir wollen aufsteigen! Der Coach, der uns führen wird, ist dann auch zu einhundert Prozent davon überzeugt, dass er mit dieser Mannschaft aufsteigen kann. Ansonsten würden wir diesen Mann nicht verpflichten."

Nach RevierSport-Informationen führte Theisen schon am Montagabend Gespräche. Am Dienstag könnte der neue Trainer von Eintracht Hohkeppel schon feststehen. Mit dem Ziel: den Regionalliga-Neuling in die 3. Liga zu führen.