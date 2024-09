Nach nur einem Sieg aus vier Spielen ist der SV Rödinghausen schlecht gestartet. Doch jetzt läuft es wie geschmiert.

2:0 gegen Bocholt, 4:0 in Düren und nun ein 2:0 gegen die U21 des 1. FC Köln: Der SV Rödinghausen ist zurück im Aufstiegsrennen der Regionalliga West.

Platz eins, den Fortuna Köln belegt, und Rang sieben, den der SV Rödinghausen innehat, trennen gerade einmal drei Punkte.

RevierSport hat mit Alexander Müller, Rödinghausens Sportchef, gesprochen.

Alexander Müller, 2:0 gegen den 1. FC Köln II - eine Art Mannschaft der Stunde. Wie haben Sie die 90 Minuten gesehen?

Grundsätzlich war es so, dass wir, wie schon zuletzt, defensiv sehr gut standen. Wir haben jetzt gegen eine sehr, sehr gute Kölner Mannschaft verdient gewonnen. Das war richtig gut.

Der SV Rödinghausen ist mit gerade einmal vier Punkten aus vier Spielen gestartet. Nun gab es drei Siege in Serie mit 8:0 Toren. Was hat sich in den letzten Wochen im Vergleich zum Saisonstart geändert?

Wie schon erwähnt: die Defensive steht. Das ist schließlich auch der Schlüssel zum Erfolg. Wir lassen sehr wenige Torchancen zu und haben zuletzt dreimal zu Null gespielt. Vorne werden wir immer wieder unsere Gelegenheiten haben. Wir wollen weiter hart arbeiten und hoffen natürlich, dass die Siegesserie weiter fortgesetzt wird.

Was denken Sie, wenn Sie auf die Tabelle blicken? Platz eins von Rang sieben trennen nur drei Punkte.

Ganz ehrlich: Das interessiert uns gar nicht. Die Tabelle ist aktuell nebensächlich. Wir wollen von Woche zu Woche unsere Leistung bringen und dann schauen wir, wo wir am Ende der Saison landen. Die Spielzeit hat doch gefühlt gerade erst angefangen.

Ist der SV Rödinghausen schon eine Spitzenmannschaft?

Ob wir jetzt eine Spitzenmannschaft sind oder nicht - keine Ahnung. Das sollen andere beurteilen. Wir wollen einfach von Woche zu Woche abliefern. Das nächste Spiel steht bei Borussia Mönchengladbach an und da erwartet uns wieder eine sehr starke Zweitvertretung. Nichtsdestotrotz fahren wir dorthin, um weiter zu punkten.