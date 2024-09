Alemannia Aachen jubelt! Nach über elf Jahren siegte Aachen wieder in einem Drittligaspiel auf dem Tivoli.

Über 23.000 Zuschauer kamen am Sonntagabend (15. September) an die Krefelder Straße auf den Tivoli, um Alemannia Aachen gegen Viktoria Köln siegen zu sehen. Ja, um einen historischen Dreier zu feiern.

Denn der letzte Alemannia-Heimsieg in der 3. Liga lag elfeinhalb Jahre zurück - bis zum 15. September 2024. Aachen besiegte die Viktoria durch ein Tor von Sascha Strujic in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ausgerechnet Strujic! Der 33-Jährige war nämlich vor elfeinhalb Jahren als damals 22-Jähriger auch beim letzten Drittliga-Heimdreier der Alemannia dabei.

"Das an diesem Tag Sascha Strujic der Mann des Tages ist, ist einfach wunderbar. Da geht mir das Herz auf. Er ist ein echter Öcher Jung aus Aachen. Er liebt die Alemannia", sagte Heiner Backhaus gegenüber "Magenta Sport".

Der Aachener Trainer war nach dem ersten Heimsieg seit über elf Jahren so emotional, dass er regelrecht ins Schwärmen geriet: "Diesen Sieg gönne ich allen Spielern, dem ganzen Staff und allen Fans. Dieser Klub hat eine Energie, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit - das ist der Wahnsinn. Mich erfüllt es jeden Tag mit Stolz hierher zum Training fahren zu dürfen. Dieser Klub hat den Sieg am Tivoli in der 3. Liga nach so langer Zeit so sehr verdient."

Die Grundtugenden werden mir zu sehr im heutigen Fußball abgewertet. Für mich ist das aber Haltung. Und Haltung ist für mich nicht verhandelbar! Heiner Backhaus

Es war kein überragendes Drittligaspiel, eher sehr taktisch geprägt. Was aber Backhaus wichtig ist, ist das ABC. Und dieses bringen seien Profis beinahe in jedem Spiel auf den Rasen. Backhaus: "Die Grundtugenden werden mir zu sehr im heutigen Fußball abgewertet. Für mich ist das aber Haltung. Und Haltung ist für mich nicht verhandelbar! Wir stehen in der Pflicht diesem Publikum die Grundtugenden zu zeigen. Die sind für mich manifest."

Der 42-jährige angehende Fußballlehrer hatte für seine Mannschaft nach den Punkten fünf, sechs und sieben nach vier fünf Spielen auch ein Bonbon parat. Backhaus verriet: "Die Jungs haben am Montag frei, aber nur unter der Prämisse, dass sie auch die Stadt auseinandernehmen. Wenn man Leistung bringt, dann bin ich der liebste Mensch der Welt. Wenn man aber nicht läuft, dann trainieren wir doppelt. So kenne ich das von früher und früher war nicht alles schlecht."

Die Statistik zum Spiel

Aachen: Johnen - Hanraths, Rumpf, Yarbrough - Heister (51. Winter), El-Faouzi, Bahn, Strujić (66. Meyer) - Putaro (75. Goden), Heinz, Scepanik

Köln: Dos Santos Haesler - Lopes Cabral (71. de Meester), Dietz, Greger (75. Pytlik), Schulz (46. May) - Sticker, Engelhardt - Güler (71. Malek El Mala), Henning, Said El Mala (81. Koronkiewicz) - Lobinger

Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen)

Tor: 1:0 Strujić (45.)

Gelbe Karten: Heister, El-Faouzi (4), Winter, Scepanik (3), Yarbrough, Bahn (2) - Lopes Cabral (3), Lobinger, Said El Mala (3), Dietz (2)

Zuschauer: 23.800