Die Spitze in der Regionalliga West rückt zusammen, auch der SV Rödinghausen schiebt sich ran. Grund zur Freude bei Türkspor Dortmund, Schalke II verliert.

Der 7. Spieltag der Regionalliga West stand ganz klar im Zeichen des Spitzenspiels zwischen Fortuna Köln und dem MSV Duisburg. Doch den hohen Erwartungen wurde das Duell nur selten gerecht, es gab ein torloses Remis. (Zum Spielbericht)

Im Schatten der Spitzenpartie im Kölner Süden wurde am Samstag auf vier weiteren Plätzen gespielt.

Am heimischen Hünting legte der 1. FC Bocholt gegen den 1. FC Düren einen echten Blitzstart hin, bis zum 1:0 durch Cedric Euschen verging keine Minute, und bis zum Seitenwechsel hätten durchaus weitere Treffer folgen können, wenn nicht müssen. Doch die Bocholter Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig und wurde im zweiten Durchgang bestraft - FCD-Joker Ephraim Kalonji glich nach einem Konter per Kopf zum 1:1-Endstand aus (53.).

Dritter Sieg in Folge, zum dritten Mal zu Null: der SV Rödinghausen hat seinen guten Lauf bestätigt und auch gegen die U21 des 1. FC Köln gewonnen. Durch Treffer von Luca Finn Horn (26.) und Abdul Fesenmeyer (50.) holte der SVR die drei Punkte, die Kölner verpassten indes den Sprung auf Platz eins. Insgesamt bleibt es an der Spitze eng, die ersten sieben Teams der Tabelle liegen innerhalb von drei Punkten - mittendrin der SV Rödinghausen.

Im Aufsteigerduell zwischen Eintracht Hohkeppel und Türkspor Dortmund brachte Alessandro Tomasello die Gäste nach rund einer halben Stunde in Führung (31.), kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Ilias Anan (49.) und setzte den Kurs in Richtung des ersten Regionalliga-Sieges in der Klubgeschichte, auch wenn Enzo Wirtz es mit dem 1:2 (87.) nochmal spannend machte. Damit sind die Neulinge Türkspor (18.) und Hohkeppel (17.) punktgleich am Tabellenende.

Auf Schalke trafen die Zweitvertretungen vom FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Gladbach führte zur Pause hochverdient mit 1:0 und hätte noch zwei weitere Tore erzielen können. Schalke zeigte zu wenig, kam aber besser aus der Pause und zu mehr Chancen. Ein Treffer blieb den Knappen jedoch verwehrt, stattdessen setzte es die vierte Niederlage in Folge.

Bereits am Freitagabend hatte Rot-Weiß Oberhausen seinen Erfolgslauf beim KFC Uerdingen fortsetzen können, der Wuppertaler SV punktete beim SC Wiedenbrück (0:0). Der FC Gütersloh freute sich beim 2:1 beim SC Paderborn II über den zweiten Saisonsieg.

Eine Partie des Spieltag steht noch aus: Am morgigen Sonntag (14 Uhr) empfängt Fortuna Düsseldorf II den Aufsteiger Sportfreunde Lotte.