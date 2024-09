Rot-Weiß Oberhausen hat mit 1:0 gegen den KFC Uerdingen gewonnen und für eine Nacht die Tabellenführung erobert. Beide Trainer zogen unter dem Strich ein positives Fazit.

Nach dem 1:0-Sieg gegen den KFC Uerdingen steht Rot-Weiß Oberhausen bis Samstagnachmittag auf der Spitzenposition in der Regionalliga West. Insgesamt war es für die Kleeblätter der vierte Ligasieg in Serie. Nach Türkspor Dortmund und den Sportfreunden Lotte konnte nun auch der dritte Aufsteiger hintereinander geschlagen werden.

Auf den zunächst etwas holprigen Saisonstart folgte ein beachtlicher Höhenflug, in dem sich RWO derzeit befindet. Das bestätigte auch Cheftrainer Sebastian Gunkel, der speziell die Mentalität gegen die Krefelder ausgesprochen lobte, in seiner Beurteilung: „Beide Mannschaften haben sehr viel Einsatz gezeigt, das war total intensiv. Es gab viele Zweikämpfe. Überragend, was meine Mannschaft momentan aufs Feld bringt. Ich finde, dass wir kaum etwas zugelassen haben.“

Tatsächlich spielten die formstarken Gäste das Topspiel am Freitagabend über weite Strecken souverän runter und ließen defensiv nichts anbrennen. Zwar zündete die gefährlichste Offensivabteilung der Liga auch kein Feuerwerk ab, unter dem Strich ist die Ausbeute dennoch die Maximale. „Wir wussten, dass wir wenig Räume bekommen werden, Geduld mitbringen und variabel spielen müssen. Wir haben gewartet, bis die Räume entstanden sind“, analysierte der Coach.

Das Tor des Tages fiel schließlich durch einen Handelfmeter, den Sechser Luca Schlax souverän verwandelte (51.) und damit den Auswärtsblock durchdrehen ließ. Gunkel wurde an der Seitenlinie von der über 4200 Zuschauer starken Kulisse beeindruckt. Es seien „richtig viele Fans aus Oberhausen mit dabei gewesen. Das ist eine schöne Entwicklung, dass wir sie mitnehmen können und auch am Ende mit ihnen feiern durften.“





Die Begeisterung über die Atmosphäre im Grotenburg-Stadion teilte auch KFC-Trainer René Lewejohann. Friedlicher Support auf den Rängen, keine Ausschreitungen - ein Fußballabend nach seinem Geschmack: „Es wurde Werbung für die Regionalliga gemacht - auf den Tribünen und auf dem Platz. Befürchtungen, dass es zwischen den Fanlagern rappeln würde, haben sich nicht bestätigt. Es ist ruhig geblieben, dafür gab es super viel Stimmung. So sollte ein Fußballabend verlaufen.“

Obwohl die Punkte aus Krefeld entführt wurden, zeigte sich der 40-Jährige auch mit dem Geschehen auf dem Rasen einverstanden. Die Art und Weise, wie sich seine Elf gegen das Team der Stunde gewehrt hatte, erhielt ein Kompliment: "Oberhausen hat Qualität im Kader, ist variabel und griffig, versucht immer mal wieder die Tiefe zu besetzen. Wir haben es gegen den Ball richtig gut gemacht und sind diszipliniert geblieben. Die Niederlage kam natürlich unglücklich zustande.“

Den Auftrag des Trainers, eine Reaktion auf das Aus im Niederrheinpokal gegen den Oberligisten TVD Velbert zu zeigen, wussten seine Akteure zu erfüllen. Direkt mit dabei gewesen: Star-Neuzugang Hamadi Al Ghaddioui. Lewejohann legt große Hoffnungen in den Mittelstürmer mit Bundesliga-Erfahrung: „Man hat gesehen, dass wir jetzt vorne einen Zielspieler haben, der den Unterschied ausmachen kann. Nun müssen wir zusehen, dass wir ihn in Szene setzen.“

Die Möglichkeit dazu bekommt der KFC Uerdingen in einer Woche beim 1. FC Düren (21. September, 14 Uhr). RWO trifft zeitgleich auf einen Liga-Neuling, den SV Eintracht-Hohkeppel.