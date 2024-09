Einen Spieler hatte der FC Schalke 04 in der aktuellen Abstellungsphase n der Nations League im Einsatz. Und der kam von der U23. So ist es für ihn gelaufen.

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde es auf dem Trainingsgelände des FC Schalke 04 ziemlich leer, wenn Länderspielwochen anstanden. Das hat sich inzwischen deutlich geändert. Aktuell spielt kein einziger aktueller Profi des FC Schalke 04 in der derzeitigen Abstellungsphase in der Nations League.

Auch hier spiegelt sich natürlich der sportliche Absturz wider, der die Königsblauen in den letzten fünf Jahren ereilt hat. Mit Moussa Sylla ist zwar ein Schalker für die WM-Qualifikation mit Mali in die A-Nationalmannschaft berufen worden, aber der Stürmer musste verletzungsbedingt passen.

Aber ganz ohne Schalker-Beteiligung blieb auch die Nations League nicht. Denn mit Timothè Rupil vertrat ausgerechnet ein Spieler aus der in der Regionalliga West spielenden U23 Schalke in der Nations League.

Denn Rupil wurde für die Spiele in Nordirland und gegen Belarus in die A-Nationalmannschaft von Luxemburg berufen. Der zentrale Offensivspieler hat bereits zehn Länderspiele für sein Land absolviert. Natürlich sei er stolz für sein Land zu spielen und die Farben Luxemburgs zu vertreten, sagte er Rupil in einem Gespräch mit Reviersport und der WAZ.

Rupil kam vor der Saison von der zweiten Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 in die Knappenschmiede und hat sich natürlich zum Ziel gesetzt, irgendwann mal bei den Profis in der Bundesliga anzukommen. "Im besten Falle ja", erklärte Rupil in diesem Gespräch. In den ersten sechs Saisonspielen kam der 21-Jährige in der Regionalliga West jeweils von Beginn an zum Einsatz und erzielte bislang einen Treffer. Nach einer langen Verletzung bei Mainz 05 will er nun bei Schalke 04 wieder so richtig in Tritt kommen. "Ich möchte hier auf Schalke den nächsten Schritt gehen, mich erstmal in der U23 weiterentwickeln und mich und die Mannschaft im besten Fall besser machen", betont er.

Auf diesem Weg können Länderspiele nur förderlich sein. Und wie lief es nun für ihn in der Nations League? Im ersten Spiel in Nordirland saß Rupil bei der 0:2-Niederlage 90 Minuten auf der Bank. Auch im zweiten Spiel gegen Belarus stand er nicht in der Startelf. Nachdem Luxemburg in der zweiten Hälfte in Rückstand geraten war, wurde Rupil in der 84. Minute eingewechselt. Die 0:1-Heimniederlage konnte er aber nicht mehr verhindern.

Am kommenden Samstag im Parkstadion gegen Borussia Mönchengladbach II dagegen dürfte er dann wieder von Beginn an für die U23 des S04 auflaufen.