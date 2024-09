Rot-Weiß Oberhausen nutzt sein Nachholspiel und schiebt sich an die Tabellenspitze heran, vier Treffer inklusive. Das sagt Cheftrainer Sebastian Gunkel.

In der Regionalliga West ist es nach sechs Spielen noch sehr eng an der Tabellenspitze. Das Topspiel zwischen Fortuna Köln und dem MSV Duisburg am kommenden Samstag (14. September) wirft seine Schatten voraus. In diesem Schatten schob sich während der Länderspielpause Rot-Weiß Oberhausen durch einen 4:1-Sieg bei den Sportfreunden Lotte weiter an die Spitze heran.

Cheftrainer Sebastian Gunkel geriet nach dem dritten Auswärtssieg im dritten Spiel ins Schwärmen: "Momentan ist es echt Wahnsinn, was wir abliefern. In der ersten Hälfte war es ein offener Schlagabtausch, wo uns Kevin Kratzsch zunächst gut im Spiel hält. Insgesamt sind die Abstände in den Mannschaftsteilen auch heute viel zu groß gewesen. Daran müssen wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall arbeiten."

Noch überzeugender präsentierte sich im Nachholspiel des 4. Spieltags erneut die RWO-Offensive, die mit jetzt 20 Toren aus den ersten sechs Spielen die beste Angriffsreihe der Liga ist. Das sind fünf Treffer mehr als Tabellenführer Fortuna mit dem zweiterfolgreichsten Sturm.

Der Umbruch im Sommer scheint nach aktuellen Eindrücken geglückt. "Was man aber auch sieht ist, dass die Jungs alles auf dem Platz lassen, was nach der harten Trainingswoche und den Temperaturen heute nochmal höher zu bewerten ist", freute sich Gunkel.

Es zeichnet uns in dieser Saison einfach aus, dass wir unser Herz auf dem Platz lassen, egal was passiert. Nico Klaß

Mit dem dritten Sieg in Folge melden sich die Kleeblätter auch in der Spitzengruppe der Liga an und liegen nur drei Zähler hinter dem Spitzenreiter aus dem Kölner Süden. Gunkel zur starken Form: "Als Trainer macht es mir aktuell großen Spaß zu sehen, welchen Einsatz und welche Spielfreude die Jungs auf den Platz bringen. Außerdem merkt man, dass Mannschaft und Fans von Woche zu Woche eine immer stärkere Einheit werden, was uns allen guttut."

"Es zeichnet uns in dieser Saison einfach aus, dass wir unser Herz auf dem Platz lassen, egal was passiert", schlug Nico Klaß einen ähnlichen Ton an. Und bedankte sich beim Anhang der Rot-Weißen: "Ein Sonderlob noch an die Fans: Sie machen unsere Auswärtsspiele bisher immer zu einem Heimspiel, was uns unglaubliche Kraft gibt."

Der Kapitän versprach: "Mit dem Anhang im Rücken wollen wir auch nächste Woche in Uerdingen wieder voll angreifen." Bereits am Freitagabend (23. September, 19.30 Uhr) geht es wieder in die Fremde, an der Grotenburg wartet Aufsteiger KFC Uerdingen.