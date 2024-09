Noch vor dem Spiel in der 2. Runde des Niederrheinpokals gab der KFC Uerdingen eine weitere Verpflichtung bekannt. Es kommt ein bis dato vertragsloser Stürmer.

Das ist mal eine Ansage! Der KFC Uerdingen konnte Hamadi Al Ghaddioui unter Vertrag nehmen. Das gab der Regionalligist am Samstagnachmittag (7. September) offiziell bekannt.

"Wir sind überzeugt davon, dass Hamadi unsere Erwartungen in der Regionalliga West mehr als nur erfüllen wird. Ich bin stolz, einen so erfahrenen Spieler in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Ein besonderer Dank geht an unsere sportliche Beratung M-Soccermanagement und Mehmet Eser", sagt KFC-Sportvorstand Adalet Güner. Der Transfer konnte dank der Unterstützung eines Sponsors realisiert werden.

Die Vita des 33-jährigen Deutsch-Marokkaners kann sich sehen lassen. Er hat von 2019 bis 2023 für den VfB Stuttgart gespielt und war maßgeblich am Aufstieg in die 1. Bundesliga in der Saison 2019/2020 beteiligt. Mit dem VfB absolvierte der Mittelstürmer zwei weitere erfolgreiche Spielzeiten in der 1. Bundesliga. Zuletzt stand der 1,90 Meter große Angreifer bis zum 30. Juni 2024 bei der U23 des SC Freiburg, mit der er in der vergangenen Saison aus der 3. Liga abstieg, unter Vertrag.

Al Ghaddioui kommt in seiner Laufbahn unter anderem auf 16 Einsätze (zwei Tore) in der 1. Bundesliga, 76 Spiele (19) in der 2. Bundesliga und 56 Begegnungen (11) in der 3. Liga. In der Regionalliga West absolvierte er für Klubs wie SC Verl, Sportfreunde Lotte und Borussia Dortmund II sowie Bayer Leverkusen II 182 Spiele und schoss 63 Treffer. Weitere Buden könnten nun im Trikot des KFC Uerdingen folgen.

Prozess um Corona-Hilfen läuft

Neben der positiven Personalmeldung gibt es beim KFC aber auch zwei schlechte Nachrichten. Neben den nicht gezahlten Gehältern an ehemalige Angestellte - RevierSport berichtete - beschäftigt den Verein derzeit außerdem ein Prozess gegen einen früheren Steuerberater des Vereins und Corona-Hilfen, die der Klub mutmaßlich unrechtmäßig erhalten hat. Ein Urteil steht allerdings noch aus. Das berichtet der WDR.

Hamadi Al Ghaddioui in Zahlen:

Bayer Leverkusen II: 89 Spiele, 16 Tore

SC Verl: 69 Spiele, 33 Tore

VfB Stuttgart: 49 Spiele, 13 Tore

SSV Jahn Regensburg: 38 Spiele, 11 Tore

SC Freiburg II: 36 Spiele, 4 Tore, eine Vorlage

Borussia Dortmund II: 33 Spiele 19 Tore

Sportfreunde Lotte: 23 Spiele, 10 Tore

Pafos FC: 22 Spiele, 5 Tore

VfB Stuttgart II: 2 Spiele, 1 Tor

SSV Jahn Regensburg: 1 Spiel, kein Tor