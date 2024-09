Im Trainerteam von Rot-Weiß Oberhausen gibt es Veränderungen. Ein bisheriger Co-Trainer verlässt die erste Mannschaft, der Nachfolger ist bereits gefunden.

Neues Gesicht auf der Trainerbank von Rot-Weiß Oberhausen: Mit Jerome König hat der Klub aus der Fußball-Regionalliga West einen neuen Co-Trainer verpflichtet. Damit reagiert RWO auf den Abschied von Daniel Balk. Der 34-Jährige gehört nicht mehr dem Stab von Chefcoach Sebastian Gunkel an.

Der Grund dafür ist privater Natur: Balk ist hauptberuflich als Lehrer tätig, hat nicht mehr die Zeit, sein Engagement bei der ersten Mannschaft fortzuführen. "Es fällt mir nicht leicht, aber aufgrund von zusätzlichen beruflichen Aufgaben, kann ich in beiden Tätigkeiten nicht den nötigen Zeitaufwand leisten. Ich wünsche der Mannschaft den maximalen Erfolg für die restliche Spielzeit, in der ich mir sicherlich viele Spiele im Stadion anschauen werde", erklärt der 34-Jährige.

Balk hatte das Amt zu Beginn der vergangenen Saison übernommen, damals noch unter Jörn Nowak und später unter Mike Terranova. Er bleibt dem Verein jedoch erhalten und wechselt als Trainerentwickler von der U11 bis zur U14 zurück in den Jugendbereich. Vor seiner Ernennung zum Co-Trainer hatte er bereits mehrere Jahre im RWO-Nachwuchs verbracht, unter anderem als Chefcoach der U19.

Nachfolger König war zuletzt als Assistent beim Oberligisten Ratingen 04/19 tätig. Nach dem knapp verpassten Aufstieg trennten sich die Wege. Zuvor sammelte er unter anderem Erfahrungen als Analyst beim FSV Zwickau und als Co-Trainer des VfB Hilden.

"Ich wurde super aufgenommen, sowohl von den Jungs als auch vom gesamten Team", erklärt der 24 Jahre alte Inhaber der Uefa-B-Lizenz. "Für das mir entgegengebrachte Vertrauen bin ich sehr dankbar. Auf dem Platz und in der Arbeit mit der Mannschaft fühle ich mich sehr wohl und bin von dem eingeschlagenen Weg überzeugt. Für mich ist es wichtig, Ziele zu haben, die erreichbar und greifbar sind. Es wartet eine spannende neue Aufgabe auf mich."

Sein Debüt an der Seitenlinie wird König am übernächsten Samstag geben. Rot-Weiß gastiert dann an der Grotenburg beim KFC Uerdingen (14. September, 14 Uhr).