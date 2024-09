Die U23 von Borussia Mönchengladbach hat noch einmal ihren Kader verstärkt. Der neue Mann kommt aus der 3. Liga.

Die Zweitvertretung des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat mit Ismail Harnafi einen Mittelfeldspieler für ein Jahr von Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen ausgeliehen. Der Angreifer spielte bereits von 2017 bis 2021 für die Fohlen.

"Wir freuen uns, dass der Wechsel noch kurzfristig geklappt hat. Ismail kennt den Verein und wird daher keine Anlaufschwierigkeiten haben. Er hat seine Qualitäten in der Regionalliga in den beiden vergangenen Jahren nachgewiesen und ist ein anderer Stürmertyp als die, die wir bereits im Kader haben. Somit macht er uns offensiv noch variabler", sagt Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller.

Der 22-jährige Harnafi war im Sommer 2021 von Borussias U19 zu Fortuna Köln gewechselt. In seinem ersten Jahr im Seniorenbereich lief er neunmal für den Regionalligisten auf.

In den beiden zurückliegenden Spielzeiten spielte Harnafi 43 Mal (zehn Tore) für Regionalligist 1. FC Düren. Zur laufenden Saison schloss Harnafi sich Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen an, für die er an den ersten vier Spieltagen zu einem Joker-Einsatz kam.

Die Gladbacher sind gut in die Saison gestartet. Nach dem Start-Sieg bei Rot-Weiß Oberhausen (4:2) folgte ein 1:1-Remis gegen Eintracht Hohkeppel, danach siegte der Borussia-Nachwuchs mit jeweils 2:1 in den Reserven-Duellen gegen Fortuna Düsseldorf und SC Paderborn. Zuletzt gab es eine 2:4-Niederlage gegen Tabellenführer Fortuna Köln und ein 1:1-Unentschieden gegen den SC Wiedenbrück. Am Samstag (14. September, 14 Uhr) geht es für die Mannschaft von Eugen Polanski dann nach Gelsenkirchen zur Reservemannschaft des FC Schalke 04.

Vor der Saison sagte Coach Polanski in der großen RevierSport-Trainer-Umfrage: "Der MSV Duisburg sollte schon Meister werden und in die 3. Liga aufsteigen. Wir peilen einen Platz unter den ersten sechs Mannschaften der Regionalliga West an."

In der aktuellen Länderspielpause dürfen mit Lion Schweers, Veit Stange, Ingyom Jung und Noah Pesch vier U23-Spieler am Profitraining unter Coach Gerardo Seoane teilnehmen.