Der TSV Steinbach Haiger hat einen Tag nach dem Ende des Sommer-Transferfensters 2024 zwei Spieler vorgestellt.

Aaron Manu, der erst vor wenigen Stunden seinen Vertrag bei Drittligist Rot-Weiss Essen auflöste, hat sich dem TSV Steinbach Haiger angeschlossen. RevierSport berichtete.

Beim Südwest-Regionalligisten wird ab sofort auch ein bekannter Spieler aus der Regionalliga West neuer Manu-Mannschaftskollege.

Nämlich: Eros Dacaj vom SV Rödinghausen. Der Spielmacher bestritt insgesamt 77 Begegnungen (elf Tore, 20 Vorlagen) in der West-Staffel für Rödinghausen und kehrt nun in die Südwest-Gruppe zurück. Hier stand er einst bei der SV Elversberg unter Vertrag und blickt auf 58 Einsätze (acht Tore, 16 Vorlagen) im Südwesten zurück. Im Steinbacher Trikot werden nun weitere Spiele folgen.

Zwei Spiele in der 2. Bundesliga, 14 Einsätze in der 3. Liga, 218 Spiele in den Regionalligen Nord, Südwest und West, hierbei 37 Tore und 54 Torvorlagen sowie sechs Einsätze im DFB-Pokal – die Vita vom Steinbacher Neuzugang Eros Dacaj liest sich vielversprechend.

"Eros Dacaj wird unsere Mannschaft insbesondere in der Offensive weiter verstärken. Seine sehr gute Spielübersicht auf dem Platz, eine hohe technische Qualität bei Distanzschüssen und bei Freistößen zeichnen ihn als zentraler Mittelfeldspieler aus. In den Gesprächen mit Eros haben wir einen zielstrebigen, sympathischen und sehr motivierten Spieler und Menschen kennengelernt, der große Lust auf seine Aufgabe hat und auf den wir uns alle sehr freuen", sagt Giuseppe Lepore, Geschäftsführer Sport in Steinbach.

Der Deutsch-Kosovare Dacaj, der auch bei Eintracht Braunschweig unter Vertrag stand, ist voller Tatendrang: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim TSV. Die Ambitionen, die der Verein hat, passen zu meinen und ich werde alles dafür geben, um mit dem Verein so erfolgreich wie möglich zu sein. Ich kann es kaum abwarten, das Team kennenzulernen und endlich auf dem Platz stehen zu dürfen."