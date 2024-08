Nach nur wenigen Wochen hat Leon Demaj seinen Vertrag beim SV Meppen aufgelöst. Kurz darauf wurde die Rückkehr zu den Sportfreunden Lotte.

Leon Demaj und der SV Meppen gehen keine zwei Monate nach seiner Rückkehr wieder getrennte Wege. Der Vertrag wurde auf Wunsch des Spielers aufgelöst. Der 26-Jährige kehrt stattdessen an eine andere alte Wirkungsstätte zurück - zu den Sportfreunden Lotte in die Regionalliga West.

„Leon hat uns nach dem Spiel gegen den Bremer SV seine Entscheidung mitgeteilt. Er war dabei sehr emotional. Wir hatten in der Vorbereitung bereits Gespräche mit ihm geführt und versucht, ihn zu motivieren. Wir haben ihm immer wieder mit auf den Weg gegeben, dass er ein ganz wichtiger Spieler für uns werden kann“, erklärt David Vrzogic, Sportlicher Leiter des SV Meppen.

Ohne Erfolg. „Wir haben Leon und seinem Berater nach dem Bremer-SV-Spiel in einer großen Runde nochmal ganz klar aufgezeigt, dass wir seinen Vertrag nicht auflösen möchten, sondern mit ihm für die Zukunft planen. Wir sind natürlich sehr enttäuscht, aber wenn ein Spieler unter keinen Umständen mehr für den SV Meppen spielen möchte, können und wollen wir ihn auch nicht halten,“ führt Vrzogic aus.

Demaj war Toptorjäger bei den Sportfreunden Lotte

Demaj war erst im Sommer von Fortuna Köln (68 Pflichtspiele, 24 Tore und zehn Vorlagen - die Saison 2022/2023 verpasste er wegen eines Kreuzbandrisses) zurück nach Meppen gewechselt.

Dort spielte er bereits in der Jugend sowie von 2017 bis 2019 für die Drittligamannschaft des SVM. In der aktuellen Saison lief Demaj dreimal in der Regionalliga Nord, einmal im NFV-Pokal sowie einmal im DFB-Pokal für den SV Meppen auf.

Nun also die Rückkehr ans Lotter Kreuz, wo Demaj zwischen 2019 und 2021 zwei Spielzeiten verbrachte und 2020/2021 zum internen Toptorjäger avancierte (elf Treffer).

Verlassen hat den Tabellenfünften der Regionalliga West indes Halil Can Dogan, der vergangene Saison mit 32 Einsätzen und zehn Toren maßgeblich am Aufstieg beteiligt war. Der Vertrag des 24-Jährigen wurde aufgelöst, nachdem er sich in dieser Saison nur auf der Ersatzbank wiederfand.