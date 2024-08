Fortuna Düsseldorf II wartet nach dem Auftaktsieg gegen den 1. FC Bocholt seit vier Partien auf einen Dreier. Nun geht es zum MSV Duisburg.

Freitag, 30. August, 19.30 Uhr: Für die U23-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf geht es zum Saison-Highlight nach Duisburg. Vor vielleicht 20.000 Fans wird die Reserve des Zweitligisten den MSV herausfordern und versuchen diesem auf dem Weg zurück in die 3. Liga ein Bein zu stellen.

"Der SC Paderborn II hat es auch geschafft. Auch wir rechnen uns in Duisburg etwas aus. Aber natürlich ist der MSV der Favorit. Für mich, nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in der Saison. Mit dieser Wucht ist Duisburg Titelfavorit", sagt Stefan Vollmerhausen, Nachwuchschef in Düsseldorf.

Der MSV hat vier Siege und eine Niederlage, die Düsseldorfer gerade einmal einen Dreier, ein Remis und drei Pleiten vorzuweisen. Damit kann man in der Landeshauptstadt natürlich nicht zufrieden sein. Aber Vollmerhausen bewahrt völlige Ruhe.

"Wir haben eine sehr junge Mannschaft beisammen und diese befindet sich auch noch in der Findungsphase. Jens Langeneke und sein Team machen einen hervorragenden Job. Wir wissen, dass wir bei der Entwicklung der Mannschaft und der einzelnen Spieler geduldig sein müssen. Und das sind wir auch", betont der ehemalige Cheftrainer des Wuppertaler SV und von Alemannia Aachen.

Ein klares Tabellenziel hat Fortuna Düsseldorf II für die Spielzeit 2024/2025 nicht definiert. "Für uns steht immer die Entwicklung der Spieler im Vordergrund. Da richten wir uns nicht nach Tabellenplätzen", sagt Vollmerhausen. Er schiebt aber auch nach: "Die Regionalliga tut dieser U23-Ausbildungsmannschaft unheimlich gut. Und da ist es doch selbstverständlich, dass wir die Liga halten wollen. Da bin ich auch sehr guter Dinge, dass uns das gelingen wird."

Nach dem Auftritt an der Wedau geht es für die Düsseldorfer Zweitvertretung gegen Mannschaften wie Sportfreunde Lotte, FC Gütersloh oder Türkspor Dortmund - alles Konkurrenten, die man beim Vorhaben Klassenerhalt hinter sich lassen sollte.